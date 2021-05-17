Бойцы ВСУ за сутки выпустили 201 боеприпас по окраинам ЛДНР

Донецк, 17 мая. ВСУ наращивают интенсивность обстрелов территории ЛДНР, информируют в представительствах республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении отмечается, что за минувшие сутки в направлении Горловки было выпущено 10 мин из миномета 82 мм, 6 гранат из СПГ/РПГ, а также один раз применялось стрелковое оружие.

В направлении Донецка использовался АГС — 5 гранат, а в мариупольском направлении был задействован миномет 120 мм (10 мин), СПГ/РПГ — 4 гранаты и АГС — 54 гранаты.

Под огнем оказались населенные пункты Михайловка, Широкая Балка, Жабуньки, Новоласпа, Ленинское и Петровское — всего выпущено 89 снарядов.

По территории ЛНР применялись АГС-17, СПГ-9, РПГ-7, ГП-25. Всего по направлениям Луганское, Новотошковское, Нижнее Лозовое, Золотое-5 и Золотое-4 было выпущено 112 боеприпасов. Информация о разрушениях, пострадавших или погибших на текущий момент уточняется.

Ранее в Луганской Народной Республике заявили об участившихся провокациях со стороны ВСУ в Донбассе.