Ушел из жизни кинооператор Анатолий Гаврилов

Одесса, 17 мая. Оператор Анатолий Гаврилов, известный по сериям мультфильмов про «Казаков», умер в возрасте 88 лет. Причина его смерти пока неизвестна.

Национальный союз кинематографистов Украины выразил соболезнования семье и друзьям умершего. Дата и место похорон будут назначены позже.

За годы своей трудовой деятельности Гаврилов принял участие в работе над 165 фильмами, самые известные из них — серия мультфильмов про казаков. Также он работал над мультфильмами «Капитошка», «Как Петя Пяточкин слоников считал» и другие.