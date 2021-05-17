Члену РСЛ не удалось открыть счет на восстановление Памятника освободителям Риги

Рига, 17 мая. Член правления Русского союза Латвии (РСЛ) и Антинацистского комитета Андрей Пагор считает, что его добавили в черный список финансовой организации и не дают открыть счет.

Андрей Пагор подробно рассказал, как обстоят дела с открытием счета в банке Citadele для Фонда исторического наследия, который хочет заняться восстановлением Памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Член правления РСЛ зарегистрировал фонд еще осенью 2020 года, затем передал документы в банк, чтобы открыть счет для пожертвований неравнодушных людей, однако столкнулся с серьезными трудностями.

Сначала финансовая организация запрашивала стандартную информацию — банк хотел знать, с кем фонд планирует сотрудничать, как будет вести сбор денег, а также на какие цели планирует их тратить. Когда Пагор дал развернутый письменный ответ, стали поступать странные вопросы. Банк Citadele начал искать политический подтекст в желании восстановить памятник, затем без объяснения причин отказал в открытии счета.

«Не секрет, что я являюсь членом правления Русского союза Латвии. На мое имя также зарегистрированы организации, у которых есть счета в этом же банке. Однако банк начал интересоваться политической составляющей вопроса: то есть как РСЛ будет относиться (к Фонду — Прим. ред.) будет ли партия финансировать его», — заявил в разговоре с Baltnews. Пагор.

Андрей Пагор считает, что у банка есть задача контролировать людей. Специальный отдел изучает информацию из соцсетей, и если кто-то борется за право носить Георгиевскую ленточку, а также празднует День Победы — автоматически попадает в негласный черный список. По мнению собеседника редакции, такой список есть у всех финансовых организаций. Что Пагор планирует делать дальше с открытием счета, не сообщается.

В 2020 году власти Латвии под предлогом пандемии коронавируса запретили праздновать 9 Мая и отменили шествие Бессмертного полка. Такое решение было принято накануне 75-летия со Дня Победы.