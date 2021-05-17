Члену РСЛ не удалось открыть счет на восстановление Памятника освободителям Риги

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17 мая 14:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
14:25
Происшествия
В Кисловодске подросток пошутил про стрельбу в колледже ради «эксперимента»
14:24
Общество
Речной транспорт Москвы адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями
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Члену РСЛ не удалось открыть счет на восстановление Памятника освободителям Риги

Общество
Члену РСЛ не удалось открыть счет на восстановление Памятника освободителям Риги
wikipedia.org  /  Kalnroze / Общественное достояние

Рига, 17 мая. Член правления Русского союза Латвии (РСЛ) и Антинацистского комитета Андрей Пагор считает, что его добавили в черный список финансовой организации и не дают открыть счет.

Андрей Пагор подробно рассказал, как обстоят дела с открытием счета в банке Citadele для Фонда исторического наследия, который хочет заняться восстановлением Памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Член правления РСЛ зарегистрировал фонд еще осенью 2020 года, затем передал документы в банк, чтобы открыть счет для пожертвований неравнодушных людей, однако столкнулся с серьезными трудностями.

Сначала финансовая организация запрашивала стандартную информацию — банк хотел знать, с кем фонд планирует сотрудничать, как будет вести сбор денег, а также на какие цели планирует их тратить. Когда Пагор дал развернутый письменный ответ, стали поступать странные вопросы. Банк Citadele начал искать политический подтекст в желании восстановить памятник, затем без объяснения причин отказал в открытии счета.

«Не секрет, что я являюсь членом правления Русского союза Латвии. На мое имя также зарегистрированы организации, у которых есть счета в этом же банке. Однако банк начал интересоваться политической составляющей вопроса: то есть как РСЛ будет относиться (к Фонду — Прим. ред.) будет ли партия финансировать его», — заявил в разговоре с Baltnews. Пагор.

Андрей Пагор считает, что у банка есть задача контролировать людей. Специальный отдел изучает информацию из соцсетей, и если кто-то борется за право носить Георгиевскую ленточку, а также празднует День Победы — автоматически попадает в негласный черный список. По мнению собеседника редакции, такой список есть у всех финансовых организаций. Что Пагор планирует делать дальше с открытием счета, не сообщается.

В 2020 году власти Латвии под предлогом пандемии коронавируса запретили праздновать 9 Мая и отменили шествие Бессмертного полка. Такое решение было принято накануне 75-летия со Дня Победы.

Латвия восстановление Памятник освободителям Риги Пагор
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