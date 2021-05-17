Финский политолог предположил реакцию Хельсинки на отключение РФ от SWIFT

Хельсинки, 17 мая. Потенциальные антироссийские санкции Запада не вызовут никакой реакции у Финляндии, так как она входит в состав Евросоюза, заявил политолог и правозащитник Йохан Бекман.

Решения ЕС поддерживаются Финляндией, так как она является ее полноправным участником, передает «Украина.ру». Однако финский эксперт отметил, что санкции в отношении Москвы невыгодны для Хельсинки.

Бекман прокомментировал возможное отключение России от международной межбанковской системы SWIFT. Несмотря на то, что в РФ заявили, что могут создать собственную платежную систему и рестрикции им не страшны, он считает, что Кремль имеет право на ответные меры. Сам план отсоединения России от SWIFT политолог счел очень грубым.

При этом санкции против РФ абсолютно бессмысленны для Финляндии. Бекмен добавил, что Запад должен провести финляндизацию российских отношений для выстраивания конструктивного диалога между сторонами.

Для финнов Россия является хорошим соседом. Открытый диалог поможет укрепить отношения стран, заключил собеседник издания.

Ранее Финляндия заявила, что не планирует продлевать и бесплатно менять сгоревшие в пандемию визы россиян. Визовый кодекс Шенгенского соглашения не позволяет бесплатно выдать гражданам РФ визы, неиспользованные из-за пандемии.