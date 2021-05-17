Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 16 мая 2021 года.

Поджог бензовоза

В районе Аль-Харша к западу от города Аз-Завия сгорела автоцистерна с топливом.

شاهد | احتراق شاحنة نقل الوقود في منطقة الحرشة غرب مدينة #الزاوية#ليبيا pic.twitter.com/A41W9kDVnD — قناة فبراير (@FebruaryChannel) May 16, 2021

Пользователи социальных сетей утверждают, что возгорание бензовоза произошло в результате поджога на фоне усиления в регионе конкуренции вооруженных группировок, промышляющих контрабандой топлива.

استمرار الصراع بين #ميليشيات تهريب الوقود بمنطقة #الزاوية #ليبيا



" ميليشيا تطلق النار علي شاحنة وقود " pic.twitter.com/t1H9DVVTQc — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) May 16, 2021

Визит аль-Манфи в Тобрук

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи в ходе своего визита в город Тобрук переговорил с членами Национальной комиссии старейшин и шейхов Ливии. Они обсудили поддержку политики нынешней власти по достижению национального примирения.

Аль-Манфи также встретился с делегацией молодежи из племени Аль-Обейдат. Стороны затронули вопрос поддержки молодых людей и важность активизации краткосрочных и среднесрочных проектов.

Происшествия

В Мисурате неизвестные убили боевика и экстремиста Махмуда Бен Зейра.

Политика

Избирательная комиссия Ливии завершит юридическую подготовку к президентским и парламентским выборам 15 июня, заявил глава Высшей избирательной комиссии Имад ас-Саих.

Ливия примет участие в экстренном заседании Группы арабских государств в Нью-Йорке, созванном для обсуждения механизмов совместных действий арабов в Организации Объединенных Наций.

«Данное участие проходит в рамках ливийской миссии в Нью-Йорке, отслеживающей последние события в Палестине в свете атак на святые места и города в секторе Газа, и в координации с Правительством национального единства», — сообщил посол и постоянный представитель североафриканского государства в ООН Тахер ас-Сунни на своей странице в Twitter.

2/1في إطار متابعة البعثة الليبية في نيويورك لآخر تطورات الوضع في فلسطين إثر الاعتداءات على المقدسات والمدن الفلسطينية وقطاع غزة،وبالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، #ليبيا تشارك المجموعة العربية في نيويورك اجتماعاتها الطارئة للنظر في آليات التحرك العربي المشترك في الأمم المتحدة. pic.twitter.com/EORGV0dN6p — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) May 15, 2021

Глава тунисского парламента Рашид аль-Ганнуши и глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халид аль-Мишри в ходе телефонного разговора подтвердили необходимость усилить сотрудничество двух стран по палестинскому вопросу.

Assembly Speaker @R_Ghannouchi had a call with the head of the #Libya High Council of State in which they affirmed the need to strengthen #Tunisian-Libyan cooperation and unify the Maghreb position on #Palestine. Mr Al-Mishri extended an invitation to the Speaker to visit Libya pic.twitter.com/WF3p3MpQwd — Ennahdha Party (@EnnahdhaParty) May 16, 2021

Министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш обсудила по телефону со своим тунисским коллегой Усманом аль-Джаранди сотрудничество между странами и важность продолжения координации в рамках подготовки к предстоящим двусторонним встречам, в частности, к заседанию подготовительной комиссии Совместного тунисско-ливийского высшего комитета. Министры также согласовали позиции в поддержку палестинского вопроса.

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба назначил Сухейля Абдель Мутталиба Фархата заместителем министра экономики и торговли. Также премьер назначил четырех заместителей министра иностранных дел.

Пользователи соцсетей отмечают, что Мухаммад Халил Иса, назначенный на пост замминистра по консульским вопросам, — полевой командир операции «Вулкан гнева».

Государственный министр по делам миграции Аждид Матук посетил город Сабха, где встретился с рядом должностных лиц. Цель визита — изучение ситуации с безопасностью, особенно касательно вопросов нелегальной миграции в южном регионе.

Министр здравоохранения Али аз-Занати посетил ряд клиник Бенгази, изучив условия работы и проблемы, с которыми сталкивается персонал медучреждений.

Ливия наряду с 12 странами принимает участие в военно-морских учениях Phoenix Express 2021, проводимых африканским командованием ВС США AFRICOM с 16 по 28 мая у северного побережья Туниса.

Экономика

Авиакомпания Tunisair объявила о возобновлении рейсов в международный аэропорт Митига в Триполи после почти семилетнего перерыва.

Общество

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба по случаю Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) провел праздничную церемонию. В мероприятии приняли участие заместитель главы Президентского совета Абдалла аль-Лафи, заместитель премьера Хусейн аль-Катрани и ряд министров. Дабиба обменялся поздравлениями с руководителями департаментов и управлений, сотрудниками своей канцелярии и служб безопасности.

جانب من حفل المعايدة الذي شهده رئيس حكومتنا عبدالحميد الدبيبة ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ونائب رئيس الحكومة حسين القطراني ووزراء الحكومة صحبة موظفي ديوان رئاسة الوزراء بمقر الديوان بطرابلس#حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية pic.twitter.com/K60gwpQBUW — حكومتنا (@Hakomitna) May 16, 2021

Профсоюзы учителей, собравшиеся на встрече в городе Сабрата, потребовали активации закона Палаты представителей №4 от 2018 года о заработной плате, правах и льготах работников сферы образования до утверждения бюджета. Они пригрозили всеобщей забастовкой и приостановкой образовательного процесса.

Более 200 тысяч ливийцев получили гуманитарную помощь от институтов ООН за первый квартал 2021 года, согласно отчету УКГВ (OCHA).