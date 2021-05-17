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17 мая 14:52
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новостей
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
14:25
Происшествия
В Кисловодске подросток пошутил про стрельбу в колледже ради «эксперимента»
14:24
Общество
Речной транспорт Москвы адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями
14:22
Экономика
Экономист объяснил, почему потребность Германии в «Северном потоке — 2» стала острой
Все новости

Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая

  /   Обновлено: 17 мая 2021 14:32
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 16 мая 2021 года.

 

Поджог бензовоза

В районе Аль-Харша к западу от города Аз-Завия сгорела автоцистерна с топливом.

Пользователи социальных сетей утверждают, что возгорание бензовоза произошло в результате поджога на фоне усиления в регионе конкуренции вооруженных группировок, промышляющих контрабандой топлива.

 

Визит аль-Манфи в Тобрук

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи в ходе своего визита в город Тобрук переговорил с членами Национальной комиссии старейшин и шейхов Ливии. Они обсудили поддержку политики нынешней власти по достижению национального примирения.

Аль-Манфи также встретился с делегацией молодежи из племени Аль-Обейдат. Стороны затронули вопрос поддержки молодых людей и важность активизации краткосрочных и среднесрочных проектов.

 

Происшествия

В Мисурате неизвестные убили боевика и экстремиста Махмуда Бен Зейра.

 

Политика

Избирательная комиссия Ливии завершит юридическую подготовку к президентским и парламентским выборам 15 июня, заявил глава Высшей избирательной комиссии Имад ас-Саих.

Ливия примет участие в экстренном заседании Группы арабских государств в Нью-Йорке, созванном для обсуждения механизмов совместных действий арабов в Организации Объединенных Наций.

«Данное участие проходит в рамках ливийской миссии в Нью-Йорке, отслеживающей последние события в Палестине в свете атак на святые места и города в секторе Газа, и в координации с Правительством национального единства», — сообщил посол и постоянный представитель североафриканского государства в ООН Тахер ас-Сунни на своей странице в Twitter.

Глава тунисского парламента Рашид аль-Ганнуши и глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халид аль-Мишри в ходе телефонного разговора подтвердили необходимость усилить сотрудничество двух стран по палестинскому вопросу.

Министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш обсудила по телефону со своим тунисским коллегой Усманом аль-Джаранди сотрудничество между странами и важность продолжения координации в рамках подготовки к предстоящим двусторонним встречам, в частности, к заседанию подготовительной комиссии Совместного тунисско-ливийского высшего комитета. Министры также согласовали позиции в поддержку палестинского вопроса.

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба назначил Сухейля Абдель Мутталиба Фархата заместителем министра экономики и торговли. Также премьер назначил четырех заместителей министра иностранных дел.

Пользователи соцсетей отмечают, что Мухаммад Халил Иса, назначенный на пост замминистра по консульским вопросам, — полевой командир операции «Вулкан гнева».

Государственный министр по делам миграции Аждид Матук посетил город Сабха, где встретился с рядом должностных лиц. Цель визита — изучение ситуации с безопасностью, особенно касательно вопросов нелегальной миграции в южном регионе.

Министр здравоохранения Али аз-Занати посетил ряд клиник Бенгази, изучив условия работы и проблемы, с которыми сталкивается персонал медучреждений.

Ливия наряду с 12 странами принимает участие в военно-морских учениях Phoenix Express 2021, проводимых африканским командованием ВС США AFRICOM с 16 по 28 мая у северного побережья Туниса.

 

Экономика

Авиакомпания Tunisair объявила о возобновлении рейсов в международный аэропорт Митига в Триполи после почти семилетнего перерыва.

 

Общество

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба по случаю Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) провел праздничную церемонию. В мероприятии приняли участие заместитель главы Президентского совета Абдалла аль-Лафи, заместитель премьера Хусейн аль-Катрани и ряд министров. Дабиба обменялся поздравлениями с руководителями департаментов и управлений, сотрудниками своей канцелярии и служб безопасности.

Профсоюзы учителей, собравшиеся на встрече в городе Сабрата, потребовали активации закона Палаты представителей №4 от 2018 года о заработной плате, правах и льготах работников сферы образования до утверждения бюджета. Они пригрозили всеобщей забастовкой и приостановкой образовательного процесса.

Более 200 тысяч ливийцев получили гуманитарную помощь от институтов ООН за первый квартал 2021 года, согласно отчету УКГВ (OCHA).

ливия дайджест
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