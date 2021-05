Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 16 мая 2021 года.

В районе Аль-Харша к западу от города Аз-Завия сгорела автоцистерна с топливом.

Пользователи социальных сетей утверждают, что возгорание бензовоза произошло в результате поджога на фоне усиления в регионе конкуренции вооруженных группировок, промышляющих контрабандой топлива.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи в ходе своего визита в город Тобрук переговорил с членами Национальной комиссии старейшин и шейхов Ливии. Они обсудили поддержку политики нынешней власти по достижению национального примирения.

Аль-Манфи также встретился с делегацией молодежи из племени Аль-Обейдат. Стороны затронули вопрос поддержки молодых людей и важность активизации краткосрочных и среднесрочных проектов.

В Мисурате неизвестные убили боевика и экстремиста Махмуда Бен Зейра.

Избирательная комиссия Ливии завершит юридическую подготовку к президентским и парламентским выборам 15 июня, заявил глава Высшей избирательной комиссии Имад ас-Саих.

Ливия примет участие в экстренном заседании Группы арабских государств в Нью-Йорке, созванном для обсуждения механизмов совместных действий арабов в Организации Объединенных Наций.

Глава тунисского парламента Рашид аль-Ганнуши и глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халид аль-Мишри в ходе телефонного разговора подтвердили необходимость усилить сотрудничество двух стран по палестинскому вопросу.

