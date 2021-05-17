Бывший муж Волочковой держит в страхе 16-летнюю дочь Ариадну

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17 мая 14:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
14:25
Происшествия
В Кисловодске подросток пошутил про стрельбу в колледже ради «эксперимента»
14:24
Общество
Речной транспорт Москвы адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями
14:22
Экономика
Экономист объяснил, почему потребность Германии в «Северном потоке — 2» стала острой
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Бывший муж Волочковой держит в страхе 16-летнюю дочь Ариадну

Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой держит в страхе 16-летнюю дочь Ариадну
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 17 мая. Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее бывший муж Игорь Вдовин угрожает убийством их общей дочери Ариадне. По словам артистки, 16-летняя девочка сейчас живет в «аду».

После скандального развода Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина бывшие супруги пытались поддерживать нормальные отношения ради дочери Ариадны. Девочка какое-то время жила с именитой мамой, но потом решила перебраться к отцу. В одном из интервью Вдовин рассказывал, что дочь освоилась на новом месте и даже нашла общий язык с мачехой.

Однако Волочкова утверждает, что это лишь напускная идиллия. По ее словам, ребенок сильно страдает, ведь бывший муж превратил жизнь собственной наследницы в настоящий ад. Балерина заявила, что 16-летняя Ариадна живет в страхе, поскольку отец неоднократно угрожал ей убийством.

«Моя дочь сейчас живет со своим отцом в аду и запрещает мне об этом говорить. Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну. Я знаю, что как мать исполнила все свои обязательства. Самая главная роль, которую я исполнила в своей жизни, это роль матери. И я исполнила ее достойно», — рассказала бывшая прима Большого театра в интервью «СтарХиту».

Артистка умолчала, что послужило причиной таких угроз со стороны бывшего мужа. Однако она подчеркнула, что не собирается сдаваться и приложит все силы для безопасности и благополучия дочери. По словам Волочковой, она сделает все, чтобы оградить своего ребенка от зла.

Расставание супругов сопровождалось скандалом. Волочкова даже вела судебные тяжбы с бывшим мужем, требуя вернуть крупный долг, пишет Пятый канал.

Недавно танцовщица рассказала об ужасах, которые творятся в Большом театре. Звезда сцены заявила, что девушки из кордебалета оказывали интимные услуги, когда вместе с труппой ездили на гастроли за границу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывший муж Волочковой держит в страхе 16-летнюю дочь Ариадну
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