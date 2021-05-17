Бывший муж Волочковой держит в страхе 16-летнюю дочь Ариадну

Москва, 17 мая. Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее бывший муж Игорь Вдовин угрожает убийством их общей дочери Ариадне. По словам артистки, 16-летняя девочка сейчас живет в «аду».

После скандального развода Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина бывшие супруги пытались поддерживать нормальные отношения ради дочери Ариадны. Девочка какое-то время жила с именитой мамой, но потом решила перебраться к отцу. В одном из интервью Вдовин рассказывал, что дочь освоилась на новом месте и даже нашла общий язык с мачехой.

Однако Волочкова утверждает, что это лишь напускная идиллия. По ее словам, ребенок сильно страдает, ведь бывший муж превратил жизнь собственной наследницы в настоящий ад. Балерина заявила, что 16-летняя Ариадна живет в страхе, поскольку отец неоднократно угрожал ей убийством.

«Моя дочь сейчас живет со своим отцом в аду и запрещает мне об этом говорить. Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну. Я знаю, что как мать исполнила все свои обязательства. Самая главная роль, которую я исполнила в своей жизни, это роль матери. И я исполнила ее достойно», — рассказала бывшая прима Большого театра в интервью «СтарХиту».

Артистка умолчала, что послужило причиной таких угроз со стороны бывшего мужа. Однако она подчеркнула, что не собирается сдаваться и приложит все силы для безопасности и благополучия дочери. По словам Волочковой, она сделает все, чтобы оградить своего ребенка от зла.

Расставание супругов сопровождалось скандалом. Волочкова даже вела судебные тяжбы с бывшим мужем, требуя вернуть крупный долг, пишет Пятый канал.

Недавно танцовщица рассказала об ужасах, которые творятся в Большом театре. Звезда сцены заявила, что девушки из кордебалета оказывали интимные услуги, когда вместе с труппой ездили на гастроли за границу.