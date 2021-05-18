Аналитик объяснил, почему пять принципов ЕС в диалоге с Россией не возымеют успеха

В российском обществе сегодня есть консенсус по поводу внешней политики РФ и ее международных приоритетов. Поэтому никакие западные санкции против России не возымеют успеха. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Принципы Европы

Комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией. Так, принцип «поддержки демократии» предполагает, в частности, противостояние «русскоязычной пропаганде». Для этого Европейскому союзу предлагается создать телеканал с круглосуточным вещанием.

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Также руководству ЕС рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Государственной думы, если сентябрьские выборы будут признаны Брюсселем фальсифицированными.

Россия выстоит

Как отметил Владимир Соловейчик, подобное уже случалось в истории нашей страны задолго до появления Евросоюза. И не раз. Однако же никакого результата тем, кто давил на нашу страну, не приносило.

«Вспомним тотальную блокаду, объявленную нашей стране после победы Октябрьской революции. Там были все элементы, содержащиеся ныне в рекомендациях международного комитета Европарламента. Были заморожены российские активы в зарубежных банках, заблокированы счета. Организована открытая военная интервенция («поход 14 держав»). Была открыта клеветническая кампания в прессе, в ходе которой большевиков и советское правительство обвиняли во всевозможных вымышленных преступлениях. Что в итоге?» — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперт напомнил, что интервентов Рабоче-крестьянская Красная армия разгромила и выбросила за пределы нашей страны. Внешнеторговые операции пришлось возобновить: европейские промышленники осознали, что торговать с СССР выгодно в первую очередь им самим. На конференции в Генуе в апреле 1922 года советская дипломатия добилась подписания договора с Германией, разрушив единый антисоветский фронт европейских держав, а два года спустя последовало массовое дипломатическое признание СССР.

«Точно таким же образом провалились и планы бойкота и эмбарго, введенные США и их союзниками в 1947 году, после объявления плана Маршалла и начала холодной войны. Как выяснилось, никакие санкции, никакая клевета в печати, на радио и телевидении не могут привести к полному успеху Запада. Западные державы вынуждены были перейти к политике разрядки международной напряженности», — добавил Владимир Соловейчик.

По его словам, в российском обществе есть — за исключением либералов-западников и тесно связанных с ними части собственников, бизнесменов и банкиров — консенсус по поводу внешней политики РФ и ее международных приоритетов. Это ярко показала массовая поддержка в нашей стране братской Белоруссии и ее законно избранного президента Александра Лукашенко в ходе прошлогоднего кризиса. В этой ситуации никакие санкции, никакое давление на трудящихся России, на большинство ее граждан воздействия не имеют и иметь не будут.