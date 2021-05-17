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17 мая 14:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
14:25
Происшествия
В Кисловодске подросток пошутил про стрельбу в колледже ради «эксперимента»
14:24
Общество
Речной транспорт Москвы адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями
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Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным

Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
из личного архива  /  Maxim Lee

Медиагруппа «Патриот» сообщает о начале работы уникального для Петербурга и страны в целом проекта — пресс-клуба независимых русскоязычных журналистов. Уже в эту субботу, 22 мая, на встречу из Москвы прибудет Артем Шейнин — журналист, телеведущий, первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал», ведущий ток-шоу «Время покажет». 

На первом заседании пресс-клуба Артем Шейнин и журналисты ведущих петербургских и областных СМИ обсудят актуальную новостную повестку: конфликт на Ближнем Востоке, ужесточение закона «Об оружии», низкие темпы вакцинации от COVID-19 в России. По окончании официальной части можно будет обсудить актуальные темы неформально, за чашкой крепкого чая или кофе.

Мы уверены, что пресс-клуб «Петербургский уикенд» станет независимой площадкой, на которой смогут встречаться журналисты и блогеры самых разных идеологических воззрений.

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» размещается на площадке известного в Петербурге и в России медиацентра, расположенного по адресу Приморский проспект, 78, корпус 5. На восьмом этаже этого здания построена студия, где ежедневно проходят пресс-конференции, брифинги, дебаты, а теперь еще будут проходить встречи независимых журналистов.

Медиацентр «Патриот» приглашает региональных журналистов обсудить вместе с нашим федеральным гостем актуальные темы недели в субботу, в 12:00. 

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в своих мероприятиях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. 
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

петербург шейнин петербургский уикенд
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