Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным

Медиагруппа «Патриот» сообщает о начале работы уникального для Петербурга и страны в целом проекта — пресс-клуба независимых русскоязычных журналистов. Уже в эту субботу, 22 мая, на встречу из Москвы прибудет Артем Шейнин — журналист, телеведущий, первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал», ведущий ток-шоу «Время покажет».

На первом заседании пресс-клуба Артем Шейнин и журналисты ведущих петербургских и областных СМИ обсудят актуальную новостную повестку: конфликт на Ближнем Востоке, ужесточение закона «Об оружии», низкие темпы вакцинации от COVID-19 в России. По окончании официальной части можно будет обсудить актуальные темы неформально, за чашкой крепкого чая или кофе.

Мы уверены, что пресс-клуб «Петербургский уикенд» станет независимой площадкой, на которой смогут встречаться журналисты и блогеры самых разных идеологических воззрений.

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» размещается на площадке известного в Петербурге и в России медиацентра, расположенного по адресу Приморский проспект, 78, корпус 5. На восьмом этаже этого здания построена студия, где ежедневно проходят пресс-конференции, брифинги, дебаты, а теперь еще будут проходить встречи независимых журналистов.

Медиацентр «Патриот» приглашает региональных журналистов обсудить вместе с нашим федеральным гостем актуальные темы недели в субботу, в 12:00.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в своих мероприятиях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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