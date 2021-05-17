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Все новости
17 мая 14:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
14:25
Происшествия
В Кисловодске подросток пошутил про стрельбу в колледже ради «эксперимента»
14:24
Общество
Речной транспорт Москвы адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями
Все новости

«JourФак Манукяна». #КазаньНадоЖить, #РоссияНадоЖить

Общество
«JourФак Манукяна». #КазаньНадоЖить, #РоссияНадоЖить

Трагедии в Казани посвящен специальной выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Россия скорбит по девяти погибшим в результате нападения на школу №175 11 мая в Казани. К месту трагедии несут цветы и игрушки. Никого эта история не оставляет равнодушными. Погибли учащиеся 8-го «А», а также учителя — Венера Айзатова и Эльвира Игнатьева. Для меня эти преподаватели — настоящие герои, я уверен, что они будут посмертно представлены к государственным наградам.

Помимо девяти жизней, которых душегуб лишил детей и учителей, из-за него пострадали еще 24 человека, состояние некоторых из них остается тяжелым. Президент России Владимир Путин взял курс на ужесточение продажи оружия, а глава Росгвардии Виктор Золотов предложил осуществлять продажу оружия лицам, достигшим 21 года, которые получили необходимые справки в государственных медицинских организациях.

11 мая 2021 года станет для нас еще одним днем памяти. Владимир Путин уже положительно высказался о награждении героев-учителей. Они мужественно ринулись на защиту детей перед лицом вооруженного преступника. Игорь Матвиенко снова запустил флешмоб в поддержку жителей Казани после разыгравшейся трагедии. Акцию #КазаньНадоЖить уже поддержали Манижа, Лера Кудрявцева, Анна Семенович и другие известные личности. Я тоже присоединяюсь к этой акции — #КазаньНадоЖить, #РоссияНадоЖить.

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