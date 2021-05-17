«JourФак Манукяна». #КазаньНадоЖить, #РоссияНадоЖить

Трагедии в Казани посвящен специальной выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Россия скорбит по девяти погибшим в результате нападения на школу №175 11 мая в Казани. К месту трагедии несут цветы и игрушки. Никого эта история не оставляет равнодушными. Погибли учащиеся 8-го «А», а также учителя — Венера Айзатова и Эльвира Игнатьева. Для меня эти преподаватели — настоящие герои, я уверен, что они будут посмертно представлены к государственным наградам.

Помимо девяти жизней, которых душегуб лишил детей и учителей, из-за него пострадали еще 24 человека, состояние некоторых из них остается тяжелым. Президент России Владимир Путин взял курс на ужесточение продажи оружия, а глава Росгвардии Виктор Золотов предложил осуществлять продажу оружия лицам, достигшим 21 года, которые получили необходимые справки в государственных медицинских организациях.

11 мая 2021 года станет для нас еще одним днем памяти. Владимир Путин уже положительно высказался о награждении героев-учителей. Они мужественно ринулись на защиту детей перед лицом вооруженного преступника. Игорь Матвиенко снова запустил флешмоб в поддержку жителей Казани после разыгравшейся трагедии. Акцию #КазаньНадоЖить уже поддержали Манижа, Лера Кудрявцева, Анна Семенович и другие известные личности. Я тоже присоединяюсь к этой акции — #КазаньНадоЖить, #РоссияНадоЖить.