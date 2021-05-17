Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта

Армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операцию «Страж Стены» («Шомер а-Хомот»), начатую 11 мая. Конфликт в Палестине длится уже почти неделю. Стороны обмениваются множеством массированных ракетных ударов — счет выпущенных ракет идет на тысячи.

По последним данным, в результате обстрелов погибли более 180 палестинцев. Среди них, как утверждают израильтяне, десятки лидеров исламистского движения ХАМАС. Еще десятки человек были убиты и ранены на улице Аль-Вахда в Газе. Весь день там разбирали завалы, где находили тела умерших.

Новый виток палестино-израильского конфликта продолжает оставаться одной из самых острых тем международной политики. Каковы перспективы противостояния — разбирался специальный корреспондента ФАН Аббас Джума вместе с экспертами.

На фоне происходящих событий по инициативе Саудовской Аравии прошло заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав МИД. Впрочем, дальше эмоций дипломатов дело не пошло. И вряд ли пойдет. По мнению большинства экспертов, нынешняя «интифада» отличается от предыдущих принципиально иным политическим климатом в мире.

Organization of Islamic Cooperation calls on UN to interfere in Middle East conflict https://t.co/L7VUkusw0X — Karl E (@therussophile) May 17, 2021

Взять хотя бы тот факт, что ОАЭ и Бахрейн успели официально подружиться с Израилем, и сегодня они (и не только они) выступают с крайне беззубой позиции, что не может, с одной стороны, не злить мусульман по всему миру, а с другой, — дарит турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану бесценные очки популярности среди мусульман, как в Турции, так и далеко за ее пределами.

На словах Эрдоган грозен и решителен. Так, во время телефонного разговора с Папой Римским президент Турции попросил того поддержать антиизраильские санкции. Также все партии турецкого парламента осудили действия Израиля. В совместном заявлении политиков подчеркивается, что попытки силой выселить палестинские семьи из их домов в Шейх-Джаррахе и других районах Иерусалима являются бесчеловечными и незаконными.

Erdogan calls Pope Francis and asks him to back sanctions against Israel for committing crimes against humanity in Palestine — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 17, 2021

ХАМАС просчитался

Профессор политологии Бар-Иланского университета Зеэв Ханин:

«Мотивами ХАМАС начать нынешний̆ виток противостояния с Израилем (провести обстрел израильских городов ракетами нового поколения и разморозить ячейки своих активистов и агентов из числа «палестинцев 1948 года», а также поднять — пока неудачно — «интифаду» на Западном берегу) была неудачная попытка захвата власти в арабских анклавах Иудеи и Самарии с помощью выборов и последующего физического устранения верхушки ФАТХА, как это случилось в Газе в 2007 году. Когда Абу-Мазен, прекрасно понимая, чем кончится дело, нашел повод отменить выборы, ХАМАС, поскольку почва была уже разогрета (особенно в дни Рамадана, когда публика особенно экзальтированна, не мог не отметиться залпом ракет (плюс разморозить свои ячейки внутри «Зеленой черты»)», — говорит политолог.

Global Look Press / Ahmed Adnan Alsharateha / Keystone Press Agency

По мнению эксперта, главной целью в той ситуации было получить картинку победы над Израилем, массированно обстреливая юг и центр страны в расчете на стандартную реакцию евреев — ограниченный удар по инфраструктуре боевиков без нанесения ущерба символически значимым объектам и с сохранением иммунитета для высшего военного и политического руководства ХАМАС.

«Но не рассчитали. Не приняли во внимание нынешний внутриполитические контекст в Израиле и его неготовность своей «умеренной реакцией» спровоцировать «Хезболлу». Также ХАМАС была ложно интерпретирована позиция США –— мол, если хуситы больше не террористы, а Иран опять рукопожатен, то и им можно, — но не вышло. Поэтому реакция Израиля была для них непривычно жесткой», — заключил он.

Война скоро закончится

Член «Демократического фронта за мир и равенство» (Хадаш — политическая партия в Израиле левой и несионистской направленности) д-р Самир Хатиб:

«То, что сейчас происходит в Газе можно охарактеризовать, как геноцид, проводимый израильской армией. Они пытаются нанести максимальный урон, убивая и разрушая инфраструктуру, прежде чем война остановится. Похоже, война в Газе прекратится в ближайшие дни, а, возможно, и в ближайшие часы, по нескольким причинам: Во-первых, неспособность Израиля урегулировать ситуацию силой, учитывая рост материальных потерь с израильской стороны. Стоимость каждой ракеты из Газы, по данным израильских источников, колеблется в пределах 300–500 долларов, тогда как стоимость израильской — 50 000 долларов, не говоря уже об остановке работы и состоянии ужаса среди израильтян из-за постоянных сирен. Во-вторых, отсутствие международной поддержки позиции Израиля. Дело в том, что нынешний конфликт разгорелся на фоне провокации в мечети Аль-Акса и разрешения поселенцам войти в нее. Поэтому даже США, всегда яростно поддерживающие Израиль сегодня не так активны в своей поддержке», — говорит эксперт.

Global Look Press / Mohammed Talatene / dpa

По мнению Самира Хатиба, масштабные и непрерывные внутренние столкновения арабов и евреев во всех населенных пунктах также сказываются на ситуации и принимаемых решениях.