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Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
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17 мая 17:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
17:30
Весь мир
Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
Все новости

Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта

Весь мир
Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
Федеральное агентство новостей  / 

Армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операцию «Страж Стены» («Шомер а-Хомот»), начатую 11 мая. Конфликт в Палестине длится уже почти неделю. Стороны обмениваются множеством массированных ракетных ударов — счет выпущенных ракет идет на тысячи.

По последним данным, в результате обстрелов погибли более 180 палестинцев. Среди них, как утверждают израильтяне, десятки лидеров исламистского движения ХАМАС. Еще десятки человек были убиты и ранены на улице Аль-Вахда в Газе. Весь день там разбирали завалы, где находили тела умерших.

Новый виток палестино-израильского конфликта продолжает оставаться одной из самых острых тем международной политики. Каковы перспективы противостояния — разбирался специальный корреспондента ФАН Аббас Джума вместе с экспертами.

На фоне происходящих событий по инициативе Саудовской Аравии прошло заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав МИД. Впрочем, дальше эмоций дипломатов дело не пошло. И вряд ли пойдет. По мнению большинства экспертов, нынешняя «интифада» отличается от предыдущих принципиально иным политическим климатом в мире.

Взять хотя бы тот факт, что ОАЭ и Бахрейн успели официально подружиться с Израилем, и сегодня они (и не только они) выступают с крайне беззубой позиции, что не может, с одной стороны, не злить мусульман по всему миру, а с другой, — дарит турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану бесценные очки популярности среди мусульман, как в Турции, так и далеко за ее пределами.

На словах Эрдоган грозен и решителен. Так, во время телефонного разговора с Папой Римским президент Турции попросил того поддержать антиизраильские санкции. Также все партии турецкого парламента осудили действия Израиля. В совместном заявлении политиков подчеркивается, что попытки силой выселить палестинские семьи из их домов в Шейх-Джаррахе и других районах Иерусалима являются бесчеловечными и незаконными.

ХАМАС просчитался

Профессор политологии Бар-Иланского университета Зеэв Ханин:

«Мотивами ХАМАС начать нынешний̆ виток противостояния с Израилем (провести обстрел израильских городов ракетами нового поколения и разморозить ячейки своих активистов и агентов из числа «палестинцев 1948 года», а также поднять — пока неудачно — «интифаду» на Западном берегу) была неудачная попытка захвата власти в арабских анклавах Иудеи и Самарии с помощью выборов и последующего физического устранения верхушки ФАТХА, как это случилось в Газе в 2007 году.

Когда Абу-Мазен, прекрасно понимая, чем кончится дело, нашел повод отменить выборы, ХАМАС, поскольку почва была уже разогрета (особенно в дни Рамадана, когда публика особенно экзальтированна, не мог не отметиться залпом ракет (плюс разморозить свои ячейки внутри «Зеленой черты»)», — говорит политолог.

Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
Global Look Press  / Ahmed Adnan Alsharateha / Keystone Press Agency

По мнению эксперта, главной целью в той ситуации было получить картинку победы над Израилем, массированно обстреливая юг и центр страны в расчете на стандартную реакцию евреев — ограниченный удар по инфраструктуре боевиков без нанесения ущерба символически значимым объектам и с сохранением иммунитета для высшего военного и политического руководства ХАМАС.

«Но не рассчитали. Не приняли во внимание нынешний внутриполитические контекст в Израиле и его неготовность своей «умеренной реакцией» спровоцировать «Хезболлу». Также ХАМАС была ложно интерпретирована позиция США –— мол, если хуситы больше не террористы, а Иран опять рукопожатен, то и им можно, — но не вышло.

Поэтому реакция Израиля была для них непривычно жесткой», — заключил он.

Война скоро закончится

Член «Демократического фронта за мир и равенство» (Хадаш — политическая партия в Израиле левой и несионистской направленности) д-р Самир Хатиб:

«То, что сейчас происходит в Газе можно охарактеризовать, как геноцид, проводимый израильской армией. Они пытаются нанести максимальный урон, убивая и разрушая инфраструктуру, прежде чем война остановится.

Похоже, война в Газе прекратится в ближайшие дни, а, возможно, и в ближайшие часы, по нескольким причинам:

Во-первых, неспособность Израиля урегулировать ситуацию силой, учитывая рост материальных потерь с израильской стороны.

Стоимость каждой ракеты из Газы, по данным израильских источников, колеблется в пределах 300–500 долларов, тогда как стоимость израильской — 50 000 долларов, не говоря уже об остановке работы и состоянии ужаса среди израильтян из-за постоянных сирен.

Во-вторых, отсутствие международной поддержки позиции Израиля. Дело в том, что нынешний конфликт разгорелся на фоне провокации в мечети Аль-Акса и разрешения поселенцам войти в нее. Поэтому даже США, всегда яростно поддерживающие Израиль сегодня не так активны в своей поддержке», — говорит эксперт.

Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
Global Look Press  / Mohammed Talatene / dpa

По мнению Самира Хатиба, масштабные и непрерывные внутренние столкновения арабов и евреев во всех населенных пунктах также сказываются на ситуации и принимаемых решениях.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил, что хотел — препятствие к созданию правительства перемен.

Сейчас израильские власти ищут способ изобразить победу, а затем он немедленно прекратит войну и начнет подготовку общественного мнения. Так, в газете «Едиот ахронот» были опубликованы имена 28 человек из руководства ХАМАС, которые, по утверждениям Израиля, были убиты в ходе недавних рейдов», — заключил член «Демократического фронта за мир и равенство».

аббас джума
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