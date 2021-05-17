Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»

Санкт-Петербург, 17 мая. Пресс-встреча с участием культурных деятелей, композиторов и журналистов в честь дня рождения журналиста Олега Сердобольского проходит в Медиагруппе «Патриот».

О сотрудничестве с Сердобольским рассказал заслуженный деятель искусств России Виктор Плешак. Он дружит с представителем СМИ уже 30 лет. За эти годы они издали две книги, написали восемь песен, а также выступали в детском саду со стихами.

«У нас тоже с Олегом юбилей, мы 30 лет дружим, прекрасная мужская дружба, главное, творческая», — подчеркнул Плешак в комментарии Федеральному агентству новостей.

Сердобольский поделился, что его карьеру предопределило смешное обстоятельство. В школе любимым делом Сердобольского был выпуск стенгазет, на которых размещались стихи и фотографии. Однажды в поселок, где жил журналист, приехал корреспондент газеты «Советская чукотка». Он познакомился с Сердобольским и предложил ему стать работником издания. У журналиста до сих пор хранится удостоверение.

Медиагруппа «Патриот» проводит пресс-встречу «Долголетие в журналистике: Олег Сердобольский — 55 лет службы в ТАСС», которая началась в 12:00 часов 17 мая.