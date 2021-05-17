Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту

Калининград, 17 мая. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после драки в калининградском аэропорту Храброво, которую устроила поэтесса Ева Майер из столицы.

В настоящее время решения по факту инцидента никакого еще не принято. В ближайшее время будет известно, что грозит дебоширке, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что москвичка подралась с представителем авиакомпании и не смогла улететь домой. Поэтесса во время проверки ручной клади перед посадкой якобы оскорбила сотрудницу, после чего толкнула девушку и несколько раз ударила ее по лицу. Нарушительница задержана и доставлена в полицейский участок, сообщал ФАН.