Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ

Санкт-Петербург, 17 мая. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, за счет чего клуб из Северной столицы добился победы в минувшем сезоне РПЛ.

Сергей Семак считает, что «Зенит» добился определенного прогресса в завершившемся сезоне РПЛ. Об этом наставник петербургской команды рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ». По мнению Семака, «Зенит» стал выглядеть лучше в нескольких игровых компонентах. Также тренер «сине-бело-голубых» высказался о превосходстве петербургского клуба над конкурентами.

«Самое важное для нас, в чем мы, на мой взгляд, были чуть-чуть лучше конкурентов, так это в том, что мы более стабильно проходим те отрезки, когда у нас появляется больше проблем, чем обычно», — подчеркнул Семак.

В минувшем сезоне «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России по футболу. Подопечные Сергея Семака завоевали титул за два тура до окончания турнира.

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