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Общество
Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»
13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
13:10
Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
13:04
Армия
В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа
13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня
13:03
Общество
Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты
13:02
Общество
Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет
13:00
Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
13:00
Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
12:56
Политика
Песков заявил о запрете на заграничную недвижимость для чиновников
12:54
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Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ

Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 17 мая. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, за счет чего клуб из Северной столицы добился победы в минувшем сезоне РПЛ.

Сергей Семак считает, что «Зенит» добился определенного прогресса в завершившемся сезоне РПЛ. Об этом наставник петербургской команды рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ». По мнению Семака, «Зенит» стал выглядеть лучше в нескольких игровых компонентах. Также тренер «сине-бело-голубых» высказался о превосходстве петербургского клуба над конкурентами.

«Самое важное для нас, в чем мы, на мой взгляд, были чуть-чуть лучше конкурентов, так это в том, что мы более стабильно проходим те отрезки, когда у нас появляется больше проблем, чем обычно», — подчеркнул Семак.

В минувшем сезоне «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России по футболу. Подопечные Сергея Семака завоевали титул за два тура до окончания турнира.

Ранее Василий Уткин исполнил песню про форварда «Зенита» Артема Дзюбу. Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале российского блогера.

футбол Зенит семак рпл конкуренты
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Все новости / Спорт / Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
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