Санкт-Петербург, 17 мая. Реально ли сдвинуть информационное поле в позитивное русло и какие минусы у современных СМИ, рассказал журналист ТАСС Олег Сердобольский.

В пресс-центре «Патриот» состоялась встреча «Долголетие в журналистике: Олег Сердобольский — 55 лет службы в ТАСС» с участием самого корреспондента. Федеральное агентство новостей спросило у ветерана журналистики, как он оценивает современное информации поле.

«Меня огорчает, что в этих обстоятельствах сегодняшних тематический диапазон съехал в сторону криминала и сенсаций, которые высасывают из пальца. Фейк сейчас есть. Информация укладывается в 90 знаков. Меня очень огорчает тема криминала. Меня огорчает, когда я пишу о кончине знакомого человека», — признался Сердобольский.

Потребители информации часто слышат новости о расчленениях или взрывах. Однако этого невозможно избежать. Олег Сердобольский рассказал о существовании «продажной информации», с помощью которой можно заработать определенные очки и деньги. Однако как исправить сложившуюся ситуацию, ветеран журналистики не знает.

Сердобольский начал работать в ТАСС в 1966 году. За свою карьеру он написал несколько десятков книг как для детской, так и для взрослой аудитории.