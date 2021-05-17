Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН

Москва, 17 мая. Юморист и телеведущий Михаил Шац прокомментировал слова комика Александра Гудкова о «Клубе веселых и находчивых» (КВН), в котором они оба когда-то выступали.

Несколько месяцев назад Гудков заявил о «смерти» КВН, отметив, что шоу больше не интересно зрителям. Шац придерживается такого же мнения, как и его коллега.

«Гудков недавно сказал, что КВН умер. Да, я согласен с этим. Клуб не смог понять, что сейчас нужно людям, он не стал для них платформой YouTube», — назвал причину «смерти» проекта юморист.

В эфире YouTube-шоу «Утоми» телеведущий отметил, что в 1990-е годы КВН был каналом информации и играл важную роль для общества. Несмотря ни на что, Шац благодарен клубу и его руководителю Александру Маслякову за приобщение к миру шоу-бизнеса.

Юморист начал играть в КВН еще во время учебы в Ленинграде, а в начале девяностых его взяли в сборную СНГ. Позднее Шац придумал проект «О.С.П.-Студия» вместе с коллегами по КВН.

Блогер Наталья Краснова ранее рассказала о роли женщин в КВН. По ее словам, команды клуба используют представительниц прекрасного пола для привлечения внимания.