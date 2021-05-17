Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы

Пекин, 17 мая. Японское правительство прекрасно осознает бесперспективность конфликта с Россией из-за Курильских островов и может наращивать милитаристский потенциал своей армии в иных целях.

Такой вывод делают в своей статье аналитики китайского издания Sina, перевод ключевых тезисов публикации представлен «ПолитРоссией». Авторы материала отмечают, что Япония активно укрепляет боевую мощь своего флота, авиации и десантных подразделений. Одновременно в СМИ страны продолжается активная пропагандистская кампания на тему якобы законных прав Токио на суверенитет над южными Курильскими островами.

«Действия Японии, важнейшего союзника США в Азии, заслуживают отдельного внимания», — уверены китайские авторы.

По их мнению, японские вооруженные силы могут совершить ряд «странных маневров» вблизи российских рубежей, но правительство страны никогда не пойдет на открытый конфликт с могучей Российской армией, оснащенной ракетно-ядерным оружием. Вместо этого Япония может совершить хитрый маневр и внезапно атаковать Австралию или Южную Корею, к которым у Токио также есть территориальные претензии, полагают обозреватели Sina.

Ранее сообщалось о решительной реакции России в ответ на японские приграничные провокации.