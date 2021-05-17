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новостей
13:14
Общество
Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»
13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
13:10
Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
13:04
Армия
В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа
13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня
13:03
Общество
Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты
13:02
Общество
Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет
13:00
Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
13:00
Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
12:56
Политика
Песков заявил о запрете на заграничную недвижимость для чиновников
12:54
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Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов

Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
Пресс-служба телеканала «Суббота!»

Москва, 17 мая. Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив призналась, что часто сталкивается с фанатами, которые фамильярничают и общаются с ней, как «с мамой Коляна» из сериала.

Актриса начинала свою карьеру с участия в юмористической программе КВН. Колоритную и яркую Марину Федункив сразу подметили продюсеры, и уже в 2008 году она начала работать на канале СТС. Среди первых ее проектов популярные скетч-шоу. Через несколько лет артистку утвердили в сериал «Реальные пацаны». Роль мамы Коляна принесла Федункив популярность и народную славу.

Но как оказалось, этот образ стал мешать актрисе в реальной жизни. По словам звезды, при встрече с ней на улице многие поклонники позволяют себе фамильярничать. Федункив призналась, что подобное поведение ее возмущает и так говорить с собой она никому не позволит.

«Всегда приятно, когда узнают. Очень много приятных слов говорят — это чудесно, значит, я работаю не зря. Но бывает и такое, что некоторые почему-то считают, что я им чем-то должна — начинают тыкать, пытаться общаться как с «мамой Коляна» из «Реальных пацанов», становятся назойливыми. Вот это я не люблю», — рассказала 49-летняя актриса в беседе с изданием «7 дней».

Два года назад Федункив начала пробовать свои силы в качестве певицы. Она отметила, что возраст не является преградой для самосовершенствования и развития, тем более в творческом плане. Во многом добиваться своих стремлений звезде помогает пробивной характер, а также уверенность в себе. Однако, по признанию Федункив, она вполне могла бы состояться не как актриса или певица, а как врач. Еще в детстве у нее было большое желание помогать людям.

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