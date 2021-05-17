Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов

Москва, 17 мая. Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив призналась, что часто сталкивается с фанатами, которые фамильярничают и общаются с ней, как «с мамой Коляна» из сериала.

Актриса начинала свою карьеру с участия в юмористической программе КВН. Колоритную и яркую Марину Федункив сразу подметили продюсеры, и уже в 2008 году она начала работать на канале СТС. Среди первых ее проектов популярные скетч-шоу. Через несколько лет артистку утвердили в сериал «Реальные пацаны». Роль мамы Коляна принесла Федункив популярность и народную славу.

Но как оказалось, этот образ стал мешать актрисе в реальной жизни. По словам звезды, при встрече с ней на улице многие поклонники позволяют себе фамильярничать. Федункив призналась, что подобное поведение ее возмущает и так говорить с собой она никому не позволит.

«Всегда приятно, когда узнают. Очень много приятных слов говорят — это чудесно, значит, я работаю не зря. Но бывает и такое, что некоторые почему-то считают, что я им чем-то должна — начинают тыкать, пытаться общаться как с «мамой Коляна» из «Реальных пацанов», становятся назойливыми. Вот это я не люблю», — рассказала 49-летняя актриса в беседе с изданием «7 дней».

Два года назад Федункив начала пробовать свои силы в качестве певицы. Она отметила, что возраст не является преградой для самосовершенствования и развития, тем более в творческом плане. Во многом добиваться своих стремлений звезде помогает пробивной характер, а также уверенность в себе. Однако, по признанию Федункив, она вполне могла бы состояться не как актриса или певица, а как врач. Еще в детстве у нее было большое желание помогать людям.