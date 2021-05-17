В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа

Москва, 17 мая. Растущее число погибших в палестино-израильском конфликте крайне беспокоит Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, количество человек, погибших в результате ракетных ударов в ходе военного конфликта между Израилем и Палестиной, постоянно растет.

«Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв», — подчеркнул представитель Кремля.

В ответ на информацию о поражении боеприпасами здания в Газе, где располагались офисы ведущих мировых СМИ, Песков подчеркнул, что подобного в принципе не должно происходить.

В заключение представитель Кремля добавил, что российский лидер Владимир Путин в последнее время не контактировал с главами Палестины и Израиля, но при необходимости переговоры будут организованы.

Ранее Песков заявил об опасности палестино-израильского конфликта для России.