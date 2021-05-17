Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня

Париж, 17 мая. Жители и гости Парижа смогут снова посетить парк аттракционов и развлечений «Диснейленд». Он откроется 17 июня.

Парк развлечений оказался недоступен для посетителей из-за пандемии коронавируса. Открытие парижского «Диснейленда» планировали уже дважды, но оба раза дату переносили. Сначала пустить посетителей в парк собирались 13 февраля, а затем — 2 апреля, однако в марте администрация объявила, что объект пока останется закрытым из-за пандемии.

«Мы рады сообщить вам, что парижский «Диснейленд» вновь откроется 17 июня», — говорится в новом сообщении парка.

Администрация обещает, что в «Диснейленде» будут действовать усиленные меры безопасности. Как именно от этого изменится работа парка, пока не уточняется.

Пандемия оказала влияние почти на все сферы жизни. Из-за коронавируса в 2020 году не стали проводить многие привычные мероприятия, например, Евровидение. В этом году музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме, а Россию на нем представит певица Манижа.