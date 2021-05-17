Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет

Санкт-Петербург, 17 мая. Журналист, писатель, обозреватель ТАСС по вопросам культуры и заслуженный работник культуры России Олег Сердобольский поделился своим видением журналистики будущего.

Сотрудник ТАСС с 55-летнем стажем отметил, что точно сказать, как будет развиваться журналистика, сложно. Это связано с тем, что она меняется слишком стремительно.

«Я прошел все стадии изменения журналистики. То, что она изменится — это точно, но как она будет выглядеть, нужно будет прожить все это, хорошо, если мы будем участниками. Журналистика — самый стремительно развивающийся образ жизни в творчестве», — сказал Сердобольский в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Выдающийся журналист 17 мая стал героем пресс-встречи «Долголетие в журналистике: Олег Сердобольский — 55 лет службы в ТАСС». Вместе с ним к участию в мероприятии были приглашены, в частности, потомственный журналист, ветеран ТАСС Лев Фролов, гендиректор Ассоциации СМИ Северо-Запада Иван Бенц и журналист и политолог Юрий Светов.