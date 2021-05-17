Юрист Магомедов рассказал, как запросить ипотечные каникулы и не получить отказ

Москва, 17 мая. Заемщикам могут дать шесть месяцев отсрочки платежей по ипотеке. Юрист Залимхан Магомедов рассказал, как не нарваться на формальную отписку-отказ.

Основанием для подачи заявления может служить снижение уровня дохода или потеря работы. Если это произошло, гражданину нужно быстрее направить заявление в банк-кредитор с просьбой о предоставлении ипотечных каникул, рассказал в беседе с изданием Life.ru юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов.

«К этому обращению необходимо приложить документы, подтверждающие сложившуюся ситуацию, и обязательно указать, что от исполнения кредитных обязательств заемщик не отказывается», — говорит специалист.

Право претендовать на ипотечные каникулы дает только снижение дохода на 30% и больше, если сравнивать с двумя предыдущими месяцами. За отсрочкой могут также обратиться и те, кто стал содержать больше нетрудоспособных иждивенцев, из-за чего его доход упал более чем на 20%.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что банки с января по апрель текущего года выдали 613 тыс. ипотечных кредитов.