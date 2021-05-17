В московских школах усилили охрану после трагедии в казанской гимназии

Москва, 17 мая. Сотрудники правоохранительных органов усилили меры безопасности в образовательных учреждениях российской столицы. Поводом для этого стало нападение на гимназию в Казани.

Около школ периодически дежурят наряды полиции. Оперативники следят за порядком и проверяют всех подозрительных людей, пытавшихся зайти в учебные заведения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что 19-летний молодой человек вошел через центральный вход в школу №175 города Казани, где открыл стрельбу по людям. В результате погибли девять человек, около 20 госпитализированы.

Ильназ Г. приобрел гладкоствольную винтовку Hatsan ESCORT 16 апреля 2021 года, а лицензию получил накануне майских праздников — 28 апреля. На допросе в полиции подозреваемый сообщил, что в нем «пробудился монстр».