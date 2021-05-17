Погибшие в екатеринбургском сквере оказались вахтовиками из Новосибирска

Екатеринбург, 17 мая. Вахтовики из Новосибирска стали жертвами поножовщины в сквере возле железнодорожного вокзала. Подозреваемый в больнице.

Полиция установила личности мужчин, которые стали жертвами нападения вооруженного дебошира, сообщает источник ФАН. Погибшие являлись вахтовиками, они приехали в Екатеринбург из Новосибирска.

По версии следствия, граждане оставили вещи на вокзале и отправились на прогулку в сквер неподалеку. Там они поссорились с пьяным мужчиной, в ходе конфликта он достал нож.

Стражи порядка задержали злоумышленника, использовав табельное оружие. Позже выяснилось, что подозреваемый является злостным хулиганом и нарушителем ПДД, писал ФАН.