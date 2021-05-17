Песков заявил о приверженности Путина трехсторонним договоренностям по Карабаху

Москва, 17 мая. Руководство России находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном и прилагает энергичные меры для мирного урегулирования споров между Азербайджаном и Арменией.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для прессы. Он отметил, что вопросы предоставления Армении российской военной помощи обсуждались между лидерами обоих государств.

«Президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей (по Карабаху. — Прим. ред.)», — подчеркнул Песков.

Про его словам, Россия прикладывает все возможные усилия для мирного выхода из сложившегося кризиса на армяно-азербайджанской границе.