Песков рассказал о реакции Кремля на просьбу Масси о гражданстве

Москва, 17 мая. Кремль пока что не ознакамливался с просьбой бывшей советницы 40-го лидера США Сюзанны Масси о предоставлении гражданства России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сюзанна Масси в эфире российского телевидения сообщила, что рассчитывает на помощь со стороны президента РФ Владимира Путина в получении гражданства. Так она сможет продолжить свою работу по сплочению российского и американского народов.

Как стало известно ранее, бывшая сотрудница Госдепа тайно присутствовала на параде Победы в Москве.