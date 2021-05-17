Песков заявил о серьезной работе над оборотом оружия в России

Москва, 17 мая. Разработка закона об ужесточении правил оборота оружия требует серьезного подхода. В вопросе главное не навредить интересам россиян, заявили представитель Кремля Дмитрий Песков.

Предложение внести изменения в действующие нормы поступило от главы Росгвардии Виктора Золотова. Идею поддержал президент России Владимир Путин и распорядился правительству двигаться в этом направлении.

Ранее стало известно о планах депутатов Госдумы рассмотреть законопроект об обязательной медкомиссии для желающих владеть оружием. Автором инициативы выступили представители партии «Единая Россия».