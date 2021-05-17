Рендеры самого ожидаемого кроссовера Dacia появились в Сети

Миовени, 17 мая. Концепт среднеразмерного внедорожника от Dacia был представлен в начале года, премьера назначена на 2022 год, а сейчас опубликованы первые рендерные изображения.

Румынский автопроизводитель, который является дочерней компанией Renault, планирует выпустить три новых модели к 2025 году. Самой ожидаемой из них является кроссовер Bigster, который должен стать «старшей моделью» для Duster.

Этот автомобиль будет базироваться на платформе CMF-B, на которой строятся новые Renault Logan и Sandero. Его оснастят литровым турбированным мотором мощностью 90 л. с. или 1,3-литровым турбодвигателем, выдающим 130 л. с. В базе кроссовер будет иметь пять мест, однако не исключается выпуск семиместного варианта.

АвтоВАЗ после майских праздников возобновил выпуск Lada и Renault на заводах в Тольятти и Ижевске, сообщалось ранее.

Гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков предупреждал, что дефицит продукции на авторынке РФ может привести к повышению цен. Если курс американской валюты сохранится на текущем уровне, удорожание машин составит 10%, а если доллар будет стоить от 80 рублей — еще больше, пишет «ФедералПресс».