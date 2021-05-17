Медики проводят операцию предполагаемому убийце трех человек в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 мая. Врачи пытаются спасти жизнь мужчине, который зарезал трех бездомных человек в парке у железнодорожного вокзала. Пока неизвестно, какие ранения он получил.

Полицейские были вынуждены применить табельное оружие, чтобы обезвредить злоумышленника, так как он оказал сопротивление при задержании.

Злоумышленником оказался 34-летний Александр К. Он зарезал людей в ходе пьяной ссоры и драки. Собутыльники мужчины получили серьезные травмы и скончались на месте происшествия. Другие подробности инцидента выясняются, сообщал ФАН.