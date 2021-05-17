Песков заявил об опасности палестино-израильского конфликта для России

Москва, 17 мая. Ближневосточный регион является смежным с Россией, поэтому бесконтрольное разрастание палестино-израильского конфликта несет в себе опасность для РФ.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя текущую обстановку в Израиле и секторе Газа.

«Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион, вот что имеется в виду под непосредственной близостью», — подчеркнул Песков.

Ранее США заявляли о готовности стать посредником в переговорах между Израилем и Палестиной. Эту информацию сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.