Песков назвал ситуацию вокруг Медведчука внутриукраинской кухней

Москва, 17 мая. Ситуация с арестом киевского политика Виктора Медведчука является внутриукраинской политической кухней. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля отреагировал на предложение Киева «обменять Медведчука».

По словам Пескова, это какая-то несформулированная идея, поэтому в Кремле не станут серьезно рассматривать указанную инициативу.

Как стало известно ранее, украинский политолог рассказал о панике властей из-за смелости Медведчука.