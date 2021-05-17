Объявлены победители премии MTV Movie & TV Awards 2021 года

Лос-Анджелес, 17 мая. В зале Голливуд-Палладиум 16 мая состоялась церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards 2021. В прошлом году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.

Организаторы премии, несмотря на ограничения, решили провести церемонию, однако разделили мероприятие на две части. В воскресенье, 16 мая, награды вручили за полнометражные фильмы и сериалы, а 17 мая объявят победителей среди телешоу и документальных проектов.

Подростковая драма «Всем парням: С любовью...», снятая по серии романов Дженни Хан, стала лучшей полнометражной картиной. Зрителям MTV фильм о проблемах тинейджеров понравился больше, чем сатирическая лента «Борат-2», драма «Девушка, подающая надежды» и мультфильм студии Pixar «Душа».

В категории «Лучший сериал» победил проект «ВандаВижн», рассказывающий о жизни супергероев Ванды и Вижна после событий фильма «Мстители: Финал». Исполнительница роли Агаты Харкнесс в шоу, актриса Кэтрин Хан, завоевала звание самого крутого злодея. Кроме того, сериал получил награду за лучшую боевую сцену.

Лучшим актером, по мнению зрителей канала, стал Чедвик Боузман, который скончался в августе прошлого года в возрасте 43 лет. Многие посчитали его роль в исторической драме «Ма Рейни: Мать блюза» лучшей за всю карьеру звезды.

Ранее крупные киносети не согласились с новыми условиями, поэтому были вынуждены изменить прокат голливудских фильмов. Из расписаний кинотеатров через две недели после релиза досрочно исчезают картины студий Universal и Warner Bros.