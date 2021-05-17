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17 мая 13:22
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новостей
13:14
Общество
Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»
13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
13:10
Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
13:04
Армия
В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа
13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня
13:03
Общество
Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты
13:02
Общество
Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет
13:00
Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
13:00
Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
12:56
Политика
Песков заявил о запрете на заграничную недвижимость для чиновников
12:54
Экономика
Юрист Магомедов рассказал, как запросить ипотечные каникулы и не получить отказ
Все новости

Объявлены победители премии MTV Movie & TV Awards 2021 года

Общество
Объявлены победители премии MTV Movie & TV Awards 2021 года
Кадр из сериала «Ванда/Вижн»

Лос-Анджелес, 17 мая. В зале Голливуд-Палладиум 16 мая состоялась церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards 2021. В прошлом году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.

Организаторы премии, несмотря на ограничения, решили провести церемонию, однако разделили мероприятие на две части. В воскресенье, 16 мая, награды вручили за полнометражные фильмы и сериалы, а 17 мая объявят победителей среди телешоу и документальных проектов.

Подростковая драма «Всем парням: С любовью...», снятая по серии романов Дженни Хан, стала лучшей полнометражной картиной. Зрителям MTV фильм о проблемах тинейджеров понравился больше, чем сатирическая лента «Борат-2», драма «Девушка, подающая надежды» и мультфильм студии Pixar «Душа».

В категории «Лучший сериал» победил проект «ВандаВижн», рассказывающий о жизни супергероев Ванды и Вижна после событий фильма «Мстители: Финал». Исполнительница роли Агаты Харкнесс в шоу, актриса Кэтрин Хан, завоевала звание самого крутого злодея. Кроме того, сериал получил награду за лучшую боевую сцену.

Лучшим актером, по мнению зрителей канала, стал Чедвик Боузман, который скончался в августе прошлого года в возрасте 43 лет. Многие посчитали его роль в исторической драме «Ма Рейни: Мать блюза» лучшей за всю карьеру звезды.

Ранее крупные киносети не согласились с новыми условиями, поэтому были вынуждены изменить прокат голливудских фильмов. Из расписаний кинотеатров через две недели после релиза досрочно исчезают картины студий Universal и Warner Bros.

кино фильмы сериал mtv
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