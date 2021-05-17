Финансовые аналитики спрогнозировали рост золота и укрепление российского рубля

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17 мая 14:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
14:25
Происшествия
В Кисловодске подросток пошутил про стрельбу в колледже ради «эксперимента»
14:24
Общество
Речной транспорт Москвы адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями
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Финансовые аналитики спрогнозировали рост золота и укрепление российского рубля

Экономика
Финансовые аналитики спрогнозировали рост золота и укрепление российского рубля
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз на предстоящую неделю по курсам рубля, нефти и золота.

Нефть

Динамика по нефти на сегодняшний день довольно активная, отмечают экономисты. Довольно серьезно возросла ее волатильность. На прошлой неделе цены на нефть показывали довольно серьезное снижение с отметки 69 долларов за баррель до отметки 66,50.

14 мая нефть полностью отыграла падение, вернулась обратно к отметке 69. Сейчас цена значительно снижается до отметки 68,50.

«Связано это прежде всего с макростатистикой из Китая, мы получили данные по розничным продажам, они выросли на 17,7%, не дотянув до прогноза аналитиков (было ожидание 24,8). Пока есть опасения касательно коронавирусной ситуации в Азии, в Индии сохраняется довольно высокий уровень заболеваемости, при этом больше всего опасений вызывает новый штамм с высокой скоростью распространения. Держатся темпы вакцинации в США, в Европе, есть статистика по Великобритании, где привито уже 38% населения. Это положительно влияет на экономику в мире», — рассказали аналитики.

Финансовые аналитики спрогнозировали рост золота и укрепление российского рубля
ФБА «Экономика сегодня»  / 

По словам экспертов, сейчас идет глобальный тренд на восстановление экономики, снятие ограничений, продолжение повышения спроса на топливо, сырье, а также на открытие границ.

«Что касается конфликта Палестины и Израиля, то пока он никак не влияет на котировки сырья, но может случиться так, что одна из нефтедобывающих стран вмешается в ситуацию. Это повлияет на рынок. Но пока сохраняется тенденция к повышению роста цен на нефть, диапазон 66–69 остается актуальным», — добавили специалисты.

Золото

Финансовые аналитики спрогнозировали рост золота и укрепление российского рубля
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Золото преодолело отметку в 1840 еще на прошлой неделе — 14 мая, напомнили эксперты. Сегодня, 17 мая, оно выросло до цифры 1853 доллара за унцию.

«Фактором стала слабая статистика, опубликованная в пятницу в США, розничные продажи оказались нулевыми. Это серьезный показатель, он говорит о том, что потребительский спрос невысок. Доллар снизился, экономика восстанавливается, ее надо продолжать стимулировать. Также достаточно сильно просели доходности по десятилетним американским облигациям до отметки 1,61», — отметили аналитики.

Таким образом, подчеркнули в ФБА «Экономика сегодня», тенденция на укрепление золота продолжает сохраняться.

Рубль

Финансовые аналитики спрогнозировали рост золота и укрепление российского рубля
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Курс рубля на 17 мая оказался в очень узком диапазоне — 73,90–74,10 рубля за доллар США.

«Основные позитивные факторы укрепления отечественной валюты — снижение геополитической напряженности. Все ждут встречи Путина и Байдена, также сейчас цены на нефть поддерживают отечественную валюту, близится налоговый период. Положительно сказались данные от Центрального банка, который опубликовал цифры трендовой инфляции в апреле, она составила 4,54% против ожиданий в 4,43%», — сообщили аналитики.

нефть золото рубль валюта обзор рынков
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