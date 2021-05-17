Финансовые аналитики спрогнозировали рост золота и укрепление российского рубля

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз на предстоящую неделю по курсам рубля, нефти и золота.

Нефть

Динамика по нефти на сегодняшний день довольно активная, отмечают экономисты. Довольно серьезно возросла ее волатильность. На прошлой неделе цены на нефть показывали довольно серьезное снижение с отметки 69 долларов за баррель до отметки 66,50.

14 мая нефть полностью отыграла падение, вернулась обратно к отметке 69. Сейчас цена значительно снижается до отметки 68,50.

«Связано это прежде всего с макростатистикой из Китая, мы получили данные по розничным продажам, они выросли на 17,7%, не дотянув до прогноза аналитиков (было ожидание 24,8). Пока есть опасения касательно коронавирусной ситуации в Азии, в Индии сохраняется довольно высокий уровень заболеваемости, при этом больше всего опасений вызывает новый штамм с высокой скоростью распространения. Держатся темпы вакцинации в США, в Европе, есть статистика по Великобритании, где привито уже 38% населения. Это положительно влияет на экономику в мире», — рассказали аналитики.

ФБА «Экономика сегодня» /

По словам экспертов, сейчас идет глобальный тренд на восстановление экономики, снятие ограничений, продолжение повышения спроса на топливо, сырье, а также на открытие границ.

«Что касается конфликта Палестины и Израиля, то пока он никак не влияет на котировки сырья, но может случиться так, что одна из нефтедобывающих стран вмешается в ситуацию. Это повлияет на рынок. Но пока сохраняется тенденция к повышению роста цен на нефть, диапазон 66–69 остается актуальным», — добавили специалисты.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Золото преодолело отметку в 1840 еще на прошлой неделе — 14 мая, напомнили эксперты. Сегодня, 17 мая, оно выросло до цифры 1853 доллара за унцию.

«Фактором стала слабая статистика, опубликованная в пятницу в США, розничные продажи оказались нулевыми. Это серьезный показатель, он говорит о том, что потребительский спрос невысок. Доллар снизился, экономика восстанавливается, ее надо продолжать стимулировать. Также достаточно сильно просели доходности по десятилетним американским облигациям до отметки 1,61», — отметили аналитики.

Таким образом, подчеркнули в ФБА «Экономика сегодня», тенденция на укрепление золота продолжает сохраняться.

Рубль

ФБА «Экономика сегодня» /

Курс рубля на 17 мая оказался в очень узком диапазоне — 73,90–74,10 рубля за доллар США.