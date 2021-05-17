Вооруженная ножом женщина напала на людей в Китае, есть пострадавшие

Пекин, 17 мая. Женщина напала на людей с ножом для фруктов. Пострадали пять человек. Злоумышленница задержана.

Инцидент произошел в бизнес-центре в Шанхае, расположенном на улице Цзянсу. По предварительным данным, 37-летняя женщина приехала из другой провинции в Шанхай 15 мая. Утром она пришла в одну из компаний, но не нашла нужного ей человека. Расстроившись, злоумышленница «в порыве эмоций» напала на людей с ножом для фруктов.

Под руку «горячей» женщины попали пять человек. Четверо получили незначительные ранения, один находится на лечении. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и задержали агрессора. Пострадавшие были госпитализированы. По факту инцидента идет проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

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