Посол Ирана заявил о способности России остановить конфликт между Израилем и Палестиной

Москва, 17 мая. Россия способна сыграть решающую роль в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По его словам, мировое сообщество должно использовать все возможности, которые позволят прекратить кровопролитие в регионе.

"Мы думаем, что Россия может сыграть очень важную роль в этом историческом отрезке времени, поскольку у нее контакты с группами сопротивления в Палестине, они сюда приезжают. Также у России хорошие отношения с Израилем", — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной напрямую касается безопасности России. По его словам, эти события происходят в непосредственной близости от российских границ и затрагивают интересы безопасности страны.