Нью-Йорк потрясли 11 перестрелок в минувшие выходные

Нью-Йорк, 17 мая. Крупнейший город США пережил очередной кровавый уик-энд. За восемь часов беспорядков 11 человек получили огнестрельные ранения, из них один американец скончался.

Волна перестрелок прокатилась по нескольким районам Нью-Йорка, от Бронкса до Мидтауна. Одиннадцать эпизодов стрельбы произошли в течение восьми часов, в результате чего один американец погиб, еще десять человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает The New York Post.

Один из пострадавших — 41-летний Шон С. — получил пулю в ногу возле автобусной станции Port Authority в центре Манхэттена. По информации полицейских, его ранили мужчина и женщина во время ссоры в круглосуточном магазине «7-11». Стражи порядка подтвердили, что 27-летняя Тавания Т. и 25-летний Абдулахи Д. взяты под стражу, кроме того, правоохранители изъяли у пары пистолет.

Другой инцидент произошел в районе Клермонт в Бронксе, где неизвестные выстрелили в пятерых человек, один из которых скончался. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, которые осмотрели троих раненых мужчин и женщину, после чего отправили их в больницу. Пятый, попавший под обстрел на Уэбстер-авеню, умер на месте от полученных травм.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что в другом районе города в Истчестер-Гарденс двое подростков также попали в перестрелку и были ранены. Один мужчина был доставлен в больницу Линкольна после того, как был ранен на пересечении 168-й улицы и Университетской авеню, другая жертва стрелков получила пулю на 2579-й Декейтер-авеню, всего в нескольких шагах от Фордхэмского университета, после чего также была госпитализирована.

Спустя какое-то время жительница Квинса подверглась нападению со стороны злоумышленников и была ранена на 56-й улице Бич. Отмечается, что ни в Бруклине, ни на Стейтен-Айленде не было зафиксировано ни одной перестрелки. По данным некоторых источников, все 11 трагических инцидентов произошли между четырьмя часами вечера и полуночью.