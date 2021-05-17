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Общество
Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»
13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
13:10
Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
13:04
Армия
В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа
13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня
13:03
Общество
Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты
13:02
Общество
Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет
13:00
Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
13:00
Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
12:56
Политика
Песков заявил о запрете на заграничную недвижимость для чиновников
12:54
Экономика
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Нью-Йорк потрясли 11 перестрелок в минувшие выходные

Происшествия
Нью-Йорк потрясли 11 перестрелок в минувшие выходные
Global Look Press  /  Bryan Smith

Нью-Йорк, 17 мая. Крупнейший город США пережил очередной кровавый уик-энд. За восемь часов беспорядков 11 человек получили огнестрельные ранения, из них один американец скончался.

Волна перестрелок прокатилась по нескольким районам Нью-Йорка, от Бронкса до Мидтауна. Одиннадцать эпизодов стрельбы произошли в течение восьми часов, в результате чего один американец погиб, еще десять человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает The New York Post.

Один из пострадавших — 41-летний Шон С. — получил пулю в ногу возле автобусной станции Port Authority в центре Манхэттена. По информации полицейских, его ранили мужчина и женщина во время ссоры в круглосуточном магазине «7-11». Стражи порядка подтвердили, что 27-летняя Тавания Т. и 25-летний Абдулахи Д. взяты под стражу, кроме того, правоохранители изъяли у пары пистолет.

Другой инцидент произошел в районе Клермонт в Бронксе, где неизвестные выстрелили в пятерых человек, один из которых скончался. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, которые осмотрели троих раненых мужчин и женщину, после чего отправили их в больницу. Пятый, попавший под обстрел на Уэбстер-авеню, умер на месте от полученных травм.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что в другом районе города в Истчестер-Гарденс двое подростков также попали в перестрелку и были ранены. Один мужчина был доставлен в больницу Линкольна после того, как был ранен на пересечении 168-й улицы и Университетской авеню, другая жертва стрелков получила пулю на 2579-й Декейтер-авеню, всего в нескольких шагах от Фордхэмского университета, после чего также была госпитализирована.

Спустя какое-то время жительница Квинса подверглась нападению со стороны злоумышленников и была ранена на 56-й улице Бич. Отмечается, что ни в Бруклине, ни на Стейтен-Айленде не было зафиксировано ни одной перестрелки. По данным некоторых источников, все 11 трагических инцидентов произошли между четырьмя часами вечера и полуночью.

сша стрельба нью-йорк перестрелка манхэттен ранение огнестрельное оружие
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Все новости / Происшествия / Нью-Йорк потрясли 11 перестрелок в минувшие выходные
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