Манижа поделилась планами на случай победы на Евровидении

Роттердам, 17 мая. Популярная певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении, рассказала, что будет делать в случае победы на музыкальном конкурсе.

Исполнительница вполне допускает, что может занять первое место на Евровидении в этом году. Она поделилась планами на случай победы на конкурсе.

«Мне кажется, я съем огромный бургер, выпью шампанское и буду танцевать!» — сообщила Манижа в интервью РИА Новости.

Каким бы ни был исход песенного состязания, певица уже знает, чем именно займется после Евровидения. Участие в конкурсе дает ей много вдохновения, поэтому знаменитость думает, что благодаря этому напишет большое количество песен.

Кроме того, исполнительница готовит много клипов и планирует выпустить альбом в первых месяцах после Евровидения. Скорее всего, поклонники Манижи услышат пластинку в июле, передает сайт 360tv.ru.

Евровидение пройдет в Роттердаме на арене Ahoy с 18 по 22 мая. Манижа выступит на конкурсе с песней Russian Woman. Певица ранее объяснила, почему этот трек очень популярен у европейских слушателей.