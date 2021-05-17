Палестина планирует потребовать от ООН принятия резолюции об «израильской агрессии»

Рамалла, 17 мая. Представители Палестины намерены обратиться в Генассамблею ООН с требованием принять резолюцию о прекращении «израильской агрессии».

Как рассказал премьер-министр ПНА Мухаммед Штайе, данное обращение поступит в международную организацию уже сегодня, 17 мая.

«Совбез ООН потерпел неудачу в осуждениях израильских атак и немедленной их приостановке», — указал Штайе.

По его мнению, заявления об осуждении атак являются недостаточной мерой. Он подчеркнул, что Международный уголовный суд также должен увеличить усилия по принятию мер против Израиля.

Ранее посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявлял, что израильское государство должно понести ответственность за удары по территории сектора Газа.