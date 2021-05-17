Экономист объяснил, почему потребность Германии в «Северном потоке — 2» стала острой

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17 мая 14:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:51
Происшествия
Калининградские волонтеры нашли ребенка, утонувшего в реке Прохладная
14:50
Происшествия
В Ульяновске рабочий шесть часов плавал в баке с топливом, находясь без сознания
14:46
Происшествия
Солист Мариинского театра находится в коме после прогулки на электросамокате
14:45
Армия
Путин распорядился подписать соглашение о создании российско-таджикской системы ПВО
14:44
Общество
Все очень интригующе: Виталий Милонов о фильме «Турист»
14:41
Происшествия
Знания позволили кассиру обворовать сетевой супермаркет в Петербурге
14:40
Общество
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» начинает работу в Лахте со встречи с Артемом Шейниным
14:40
Общество
Количество случаев коронавируса на Украине приближается к двум миллионам
14:40
Общество
Растет быстрее, чем Москва: площадь Саратова увеличилась в три раза
14:39
Армия
В Генштабе Израиля заявили о продолжении обстрелов целей движения ХАМАС
14:37
Шоу-бизнес
Жириновский в эфире Первого канала разоткровенничался о первой брачной ночи
14:37
Шоу-бизнес
Вдова Табакова назвала «маразмом» публичные признания о домогательствах
14:34
Политика
Песков заявил об открытости России к диалогу с недружественными соседями
14:30
Политика
Дмитрий Песков констатировал «россиененавистничество» на Украине
14:30
Весь мир
Поджог бензовоза и визит аль-Манфи в Тобрук — что произошло в Ливии 16 мая
14:29
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на 18 мая
14:25
Происшествия
Худрук Театра сатиры Ширвиндт выплатил пострадавшей в аварии 400 тыс. рублей
14:25
Общество
Православных верующих предупредили о новом виде мошенничества
14:25
Происшествия
В Кисловодске подросток пошутил про стрельбу в колледже ради «эксперимента»
14:24
Общество
Речной транспорт Москвы адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями
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Экономист объяснил, почему потребность Германии в «Северном потоке — 2» стала острой

Экономика
Экономист объяснил, почему потребность Германии в «Северном потоке — 2» стала острой
Федеральное агентство новостей  / 

Часть спекулянтов полагает, что США не допустят завершения проекта. Самое время купить акции «Газпрома» — на запуске «Северного потока — 2» они могут легко прибавить 20-25%. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Встреча с Лавровым

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым может обсудить «Северный поток — 2» и достижение более стабильных отношений двух стран. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча Блинкена и Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный путь.

Экономист объяснил, почему потребность Германии в «Северном потоке — 2» стала острой
Global Look Press  / CNP / AdMedia

«Как вы знаете, с первого дня работы администрации мы ясно дали понять, что стремимся к более стабильным, более предсказуемым отношениям с Россией. Нам сразу же удалось продлить важный договор СНВ на пять лет... Мы не стремимся к эскалации [напряженности], мы стремимся к более предсказуемым и стабильным отношениям. Я думаю, есть области, где мы можем обсудить эти вещи с министром иностранных дел Лавровым», — говорится в сообщении Госдепа.

Строительство закончат уже в этом году

Как отметил Александр Разуваев, трубопровод почти готов, его вряд ли что-то уже остановит. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено быстрее, несмотря на санкции США. Германия уходит от угля и атомных электростанций.

«И теперь потребность в российском голубом топливе стала еще более острой. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер подчеркнул, что за 40 лет экспорт газа в Германию из СССР, а затем и России никогда не был политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом. Поставки не прекращались даже во время военной операции НАТО против Югославии в 1999 году. А незначительные по времени приостановки были вызваны многочисленными «газовыми войнами» Москвы и Киева из-за цен на газ, которые имели место в прошлом. В таких случаях «Газпром» традиционно задействовал резервы своих ПХГ», — пояснил Александр Разуваев.

Экономист объяснил, почему потребность Германии в «Северном потоке — 2» стала острой
Федеральное агентство новостей  / 

По его мнению, проект будет реализован уже в текущем году. При этом данное событие еще не задисконтировано рынком. Часть спекулянтов полагает, что США не допустят завершения проекта. Самое время купить акции «Газпрома» — на запуске «Северного потока — 2» они могут легко прибавить 20-25%. «Газпром» остается самой дешевой российской фишкой. Если, конечно, не рассматривать «Сургутнефтегаз» с денежной позицией $50 млрд.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

россия сша германия северный поток - 2
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