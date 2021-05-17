Экономист объяснил, почему потребность Германии в «Северном потоке — 2» стала острой

Часть спекулянтов полагает, что США не допустят завершения проекта. Самое время купить акции «Газпрома» — на запуске «Северного потока — 2» они могут легко прибавить 20-25%. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Встреча с Лавровым

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым может обсудить «Северный поток — 2» и достижение более стабильных отношений двух стран. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча Блинкена и Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный путь.

Global Look Press / CNP / AdMedia

«Как вы знаете, с первого дня работы администрации мы ясно дали понять, что стремимся к более стабильным, более предсказуемым отношениям с Россией. Нам сразу же удалось продлить важный договор СНВ на пять лет... Мы не стремимся к эскалации [напряженности], мы стремимся к более предсказуемым и стабильным отношениям. Я думаю, есть области, где мы можем обсудить эти вещи с министром иностранных дел Лавровым», — говорится в сообщении Госдепа.

Строительство закончат уже в этом году

Как отметил Александр Разуваев, трубопровод почти готов, его вряд ли что-то уже остановит. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено быстрее, несмотря на санкции США. Германия уходит от угля и атомных электростанций.

«И теперь потребность в российском голубом топливе стала еще более острой. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер подчеркнул, что за 40 лет экспорт газа в Германию из СССР, а затем и России никогда не был политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом. Поставки не прекращались даже во время военной операции НАТО против Югославии в 1999 году. А незначительные по времени приостановки были вызваны многочисленными «газовыми войнами» Москвы и Киева из-за цен на газ, которые имели место в прошлом. В таких случаях «Газпром» традиционно задействовал резервы своих ПХГ», — пояснил Александр Разуваев.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, проект будет реализован уже в текущем году. При этом данное событие еще не задисконтировано рынком. Часть спекулянтов полагает, что США не допустят завершения проекта. Самое время купить акции «Газпрома» — на запуске «Северного потока — 2» они могут легко прибавить 20-25%. «Газпром» остается самой дешевой российской фишкой. Если, конечно, не рассматривать «Сургутнефтегаз» с денежной позицией $50 млрд.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».