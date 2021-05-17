Генконсул ФРГ выразил поддержку «Северному потоку — 2»

Екатеринбург, 17 мая. Энергетический проект «Северный поток — 2» будет реализован. На сегодня осталось проложить 80 километров трубопровода, сообщил генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе.

В беседе с журналистами немецкий представитель сообщил, что не может поделиться более подробной информацией, однако исходит из того, что газопровод будет достроен.

«И важно понимать, что все согласования проходят с точки зрения европейского права», — сказал генконсул.

Матиас Крузе подчеркнул, что для Германии этот проект важен с точки зрения диверсификации энергетики. Поэтому немецкое правительство поддерживает проект «СП-2», добавил дипломат.

Как стало известно ранее, «Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил.