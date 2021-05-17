Генконсул ФРГ выразил поддержку «Северному потоку — 2»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 13:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:14
Общество
Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»
13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
13:10
Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
13:04
Армия
В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа
13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня
13:03
Общество
Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты
13:02
Общество
Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет
13:00
Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
13:00
Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
12:56
Политика
Песков заявил о запрете на заграничную недвижимость для чиновников
12:54
Экономика
Юрист Магомедов рассказал, как запросить ипотечные каникулы и не получить отказ
Все новости
17 мая 13:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:14
Общество
Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»
13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
13:10
Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
13:04
Армия
В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа
13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня
13:03
Общество
Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты
13:02
Общество
Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет
13:00
Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
13:00
Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
12:56
Политика
Песков заявил о запрете на заграничную недвижимость для чиновников
12:54
Экономика
Юрист Магомедов рассказал, как запросить ипотечные каникулы и не получить отказ
Все новости

Генконсул ФРГ выразил поддержку «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 17 мая 2021 12:29
Политика
Генконсул ФРГ выразил поддержку «Северному потоку — 2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Екатеринбург, 17 мая. Энергетический проект «Северный поток — 2» будет реализован. На сегодня осталось проложить 80 километров трубопровода, сообщил генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе.

В беседе с журналистами немецкий представитель сообщил, что не может поделиться более подробной информацией, однако исходит из того, что газопровод будет достроен.

«И важно понимать, что все согласования проходят с точки зрения европейского права», — сказал генконсул.

Матиас Крузе подчеркнул, что для Германии этот проект важен с точки зрения диверсификации энергетики. Поэтому немецкое правительство поддерживает проект «СП-2», добавил дипломат.

Как стало известно ранее, «Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил.

германия северный поток консул
Комментировать
Самое популярное
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 30203 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 29918 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 24939 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 18960 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Время после Пасхи 2021: как празднуют День жен-мироносиц, что нельзя делать 16 мая
Общество 14586 15 мая 2021
Время после Пасхи 2021: как празднуют День жен-мироносиц, что нельзя делать 16 мая
Все новости / Политика / Генконсул ФРГ выразил поддержку «Северному потоку — 2»
Рейтинг@Mail.ru