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18 мая 15:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
14:46
Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
14:43
Армия
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
14:42
Общество
Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина в Москве
14:39
Общество
Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами
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Швыткин оценил эффективность мер по ужесточению законодательства об оружии

Весь мир
Швыткин оценил эффективность мер по ужесточению законодательства об оружии
Федеральное агентство новостей  / 

Госдума планирует рассмотреть 18 мая в приоритетном порядке законопроект об ужесточении правил получения лицензий на оружие. По словам депутатов, правки были внесены еще в декабре 2020 года, поэтому необходимые наработки уже существуют.

После стрельбы в казанской школе, где погибли девять человек, президент РФ Владимир Путин распорядился проработать новое положение, регламентирующее гражданский оборот некоторых видов оружия. Замглавы комитета Госдумы по обороне, ветеран боевых действий Юрий Швыткин в беседе с ФАН указал на необходимость принимаемых мер и добавил, что этого недостаточно.

«Одним законодательным актом в корне ситуацию переломить не получится. Ужесточением правил приобретения оружия и обращением с ним дело не обойдется, однако необходимо признать, что этот шаг необходим. На все эти меры обратил внимание и президент России», — сказал он.

По словам Швыткина, помимо введения новых правок необходимо активно работать и с идеологической составляющей, то есть проводить системную работу с молодежью.

Швыткин высказался об идее ужесточения законодательства об оружии
из личного архива  / Юрий Швыткин

«Нужны молодежные патриотические организации, как были, например, пионерия и комсомолия в Советском Союзе. Молодые люди должны быть заняты позитивными делами, чтобы мысли лишние и дурные в голову не лезли. В министерстве обороны уже этот вопрос решают. Дополнительно, помимо Юнармии, будут создаваться учебно-методические центры военно-патриотического воспитания «Авангард». Работу в этом направлении необходимо совершенствовать», — считает депутат.

Швыткин затронул и проблему обеспечения безопасности образовательных учреждений.

«Должна быть хорошая охрана. Отмечу, что сегодня подвержены риску не только образовательные учреждения, но и лечебные заведения. Нужно в системном порядке проводить соответствующие учения по недопущению террористических актов и проникновению посторонних лиц в данные виды учреждений. Важны и другие мероприятия: контроль за оружием, соответствующее медицинское освидетельствование и так далее. На все случаи жизни будет трудно подобрать рецепт, но мы обязаны минимизировать все риски», — заключил он.

Швыткин высказался об идее ужесточения законодательства об оружии
krasnoyarsk.er.ru  / Партия «Единая Россия»

Ранее ФАН писал, что китайский опыт контроля над оборотом оружия может пригодиться в России. Обозреватель ФАН обратился к мировому опыту, чтобы понять, как в других странах мира занимаются профилактикой колумбайнов.

безопасность казань оружие трагедия швыткин терракт
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