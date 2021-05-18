Швыткин оценил эффективность мер по ужесточению законодательства об оружии

Госдума планирует рассмотреть 18 мая в приоритетном порядке законопроект об ужесточении правил получения лицензий на оружие. По словам депутатов, правки были внесены еще в декабре 2020 года, поэтому необходимые наработки уже существуют.

После стрельбы в казанской школе, где погибли девять человек, президент РФ Владимир Путин распорядился проработать новое положение, регламентирующее гражданский оборот некоторых видов оружия. Замглавы комитета Госдумы по обороне, ветеран боевых действий Юрий Швыткин в беседе с ФАН указал на необходимость принимаемых мер и добавил, что этого недостаточно.

«Одним законодательным актом в корне ситуацию переломить не получится. Ужесточением правил приобретения оружия и обращением с ним дело не обойдется, однако необходимо признать, что этот шаг необходим. На все эти меры обратил внимание и президент России», — сказал он.

По словам Швыткина, помимо введения новых правок необходимо активно работать и с идеологической составляющей, то есть проводить системную работу с молодежью.

из личного архива / Юрий Швыткин

«Нужны молодежные патриотические организации, как были, например, пионерия и комсомолия в Советском Союзе. Молодые люди должны быть заняты позитивными делами, чтобы мысли лишние и дурные в голову не лезли. В министерстве обороны уже этот вопрос решают. Дополнительно, помимо Юнармии, будут создаваться учебно-методические центры военно-патриотического воспитания «Авангард». Работу в этом направлении необходимо совершенствовать», — считает депутат.

Швыткин затронул и проблему обеспечения безопасности образовательных учреждений.

«Должна быть хорошая охрана. Отмечу, что сегодня подвержены риску не только образовательные учреждения, но и лечебные заведения. Нужно в системном порядке проводить соответствующие учения по недопущению террористических актов и проникновению посторонних лиц в данные виды учреждений. Важны и другие мероприятия: контроль за оружием, соответствующее медицинское освидетельствование и так далее. На все случаи жизни будет трудно подобрать рецепт, но мы обязаны минимизировать все риски», — заключил он.

krasnoyarsk.er.ru / Партия «Единая Россия»

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