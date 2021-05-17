Торговые центры просят правительство сделать их полноценной отраслью в России

Президент РСТЦ Дмитрий Москаленко направил письмо министру экономического развития Максиму Решетникову (копия документа есть в распоряжении ФАН) с просьбой присвоить специальный код для отрасли торговых центров.

«Прошу Вас поддержать инициативу, выражаемую нами в настоящем письме и в письмах, направленных некоторым главам субъектов РФ, в части рассмотрения возможности принятия ОКВЭД 68.20.21 для торговых центров в следующей формулировке: «Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества», — говорится в письме.

Во время пандемии российские торговые центры столкнулись с тем, что они не воспринимаются в качестве полноценной отрасли — для них не предусмотрен отдельный ОКВЭД, сообщили ФАН в пресс-службе РСТЦ. Это стало препятствием для получения поддержки несмотря на то, что торговые центры оказались в числе наиболее пострадавших отраслей.

Подготовкой к выделению специального кода эксперты РСТЦ занимались совместно с Минэкономразвития и Минпромторгом России. В результате этой работы было подготовлено определение и назначен ОКВЭД 68.20.21.

«В Российском совете торговых центров уверены, что этап по описанию определения отрасли торговых центров, отсутствие которого вводило в заблуждение представителей рынка и органов власти, успешно завершен и принятие в ближайшее время ОКВЭД позволит участниками отрасли развиваться», — заявили в пресс-службе.

В случае утверждения предложенного ОКВЭД главой Минэкономразвития, это решение упростит регулирование рынка и коммуникацию с властями и надзорными органами.