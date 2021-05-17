Старинные артефакты найдены в ходе уборки берега Оки от залежей мусора

Тула, 17 мая. 260 мешков мусора и большое количество артефактов. Среди самых старинных - печные изразцы XIX века. Площадкой акции стал Беховский овраг в Поленово, который в народе носит поэтичное название «Обрыв любви».

Фото предоставлено ТРОО «Экологическая защита» /

Ранее ФАН писал, что местные жители десятилетиями загрязняли это живописное место. По словам сотрудников музея, сюда десятилетиями сбрасывали мусор. За последние 100 лет в мемориальном овраге накопилось огромное количество игрушек, предметов быта, старой мебели, антиквариата.

«Организаторы акции подошли к уборке творчески. Участники не просто собирали мусор, а параллельно спасали артефакты. Для того, чтобы не пропустить действительно ценные предметы, были приглашены эксперты, которые и определяли ценность находок. Конечно, поблагодарили всех участников. Ну, а команды-победители получили заслуженные награды. Хотя главная награда для всех — это чистый берег Оки», — рассказал ФАН председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Фото предоставлено ТРОО «Экологическая защита» /

Теперь в Оку из оврага потекут чистые ручьи, а обнаруженные артефакты в дальнейшем станут украшением музейных коллекций.