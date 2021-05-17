«Эпивак» благодаря вакцине от коронавируса в 10 раз увеличил свой оборот

Новосибирск, 17 мая. ООО «Эпивак» заключило государственный контракт с ФБУ «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» на сумму свыше 700 млн рублей. «Эпивак» должен будет поставить за год поэтапно несколько миллионов доз составляющих для производства вакцины «ЭпиВакКорона». Потом контракт будет продлен.

«Эпивак», находящийся в Новосибирской области, занимается научными исследованиями и разработками. Вакцина была разработана совместно с «Вектором», ранее организация на государственном уровне еще не работала. Это первый контракт на 707 млн рублей. Согласно ему, Роспотребнадзор должен получить пептидный антиген (типы 1, 2, 3) по 2,15 млн каждого, очистку и активацию белка-носителя — 2,15 млн доз, тест-системы типа 2 — 125 штук и тест-системы типа 1 — 90.

Саму «ЭпиВакКорону» зарегистрировал еще в сентябре прошлого года «Вектор», именно ему принадлежат авторские права на данную вакцину. Благодаря тому, что именно «Эпивак» поставляет составляющие для нее, это позволяет компании увеличить свой доход более чем в 10 раз (ранее он не превышал 66 млн рублей в год, хотя у предприятия есть патент на вакцину от онкологии у животных).

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Минздрав РФ считает, что на данный момент ситуация с распространением COVID-19 в России остается стабильной. Также Министерство здравоохранения РФ уверено, что только массовая вакцинация населения спасет от третьей волны пандемии.