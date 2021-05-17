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Общество
Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»
13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
13:10
Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
13:04
Армия
В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа
13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня
13:03
Общество
Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты
13:02
Общество
Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет
13:00
Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
13:00
Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
12:56
Политика
Песков заявил о запрете на заграничную недвижимость для чиновников
12:54
Экономика
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«Эпивак» благодаря вакцине от коронавируса в 10 раз увеличил свой оборот

  /   Обновлено: 17 мая 2021 12:44
Общество
«Эпивак» благодаря вакцине от коронавируса в 10 раз увеличил свой оборот
Агентство городских новостей Москва  / 

Новосибирск, 17 мая. ООО «Эпивак» заключило государственный контракт с ФБУ «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» на сумму свыше 700 млн рублей. «Эпивак» должен будет поставить за год поэтапно несколько миллионов доз составляющих для производства вакцины «ЭпиВакКорона». Потом контракт будет продлен.

«Эпивак», находящийся в Новосибирской области, занимается научными исследованиями и разработками. Вакцина была разработана совместно с «Вектором», ранее организация на государственном уровне еще не работала. Это первый контракт на 707 млн рублей. Согласно ему, Роспотребнадзор должен получить пептидный антиген (типы 1, 2, 3) по 2,15 млн каждого, очистку и активацию белка-носителя — 2,15 млн доз, тест-системы типа 2 — 125 штук и тест-системы типа 1 — 90. 

Саму «ЭпиВакКорону» зарегистрировал еще в сентябре прошлого года «Вектор», именно ему принадлежат авторские права на данную вакцину. Благодаря тому, что именно «Эпивак» поставляет составляющие для нее, это позволяет компании увеличить свой доход более чем в 10 раз (ранее он не превышал 66 млн рублей в год, хотя у предприятия есть патент на вакцину от онкологии у животных).

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Минздрав РФ считает, что на данный момент ситуация с распространением COVID-19 в России остается стабильной. Также Министерство здравоохранения РФ уверено, что только массовая вакцинация населения спасет от третьей волны пандемии.

вакцина вектор коронавирус эпиваккорона эпивак
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Все новости / Общество / «Эпивак» благодаря вакцине от коронавируса в 10 раз увеличил свой оборот
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