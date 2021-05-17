Пенза, 17 мая. В распоряжении ФАН оказалась фотография 49-летнего мужчины, расстрелявшего собственную семью из ружья. После совершения преступления мужчина скрылся. В настоящее время его разыскивает спецназ областного Управления Росгвардии.

Напомним, что происшествие произошло поздним вечером 16 мая в селе Липовка Пензенской области. Жертвами нападавшего стали бывшая жена, ее мать и родной брат. После совершения преступления злоумышленник скрылся в лесном массиве. Он до сих пор не найден и представляет опасность.

По данному факту региональный СК возбудил уголовное дело. Областная прокуратура выясняет законность нахождения у мужчины гладкоствольного ружья ИЖ-43Е.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму ревнивый украинец убил свою сожительницу. Он нанес женщине не менее 91 удара консервным ножом, из них около 15 — в голову.