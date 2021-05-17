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17 мая 13:21
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новостей
13:14
Общество
Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»
13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
13:10
Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
13:04
Армия
В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа
13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня
13:03
Общество
Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты
13:02
Общество
Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет
13:00
Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
13:00
Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
12:56
Политика
Песков заявил о запрете на заграничную недвижимость для чиновников
12:54
Экономика
Юрист Магомедов рассказал, как запросить ипотечные каникулы и не получить отказ
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ФАН публикует фото мужчины, расстрелявшего семью из ружья в Пензенской области

  /   Обновлено: 17 мая 2021 13:00
Происшествия
ФАН публикует фото мужчины, расстрелявшего семью из ружья в Пензенской области
Федеральное агентство новостей  /  Илья Пушкарев

Пенза, 17 мая. В распоряжении ФАН оказалась фотография 49-летнего мужчины, расстрелявшего собственную семью из ружья. После совершения преступления мужчина скрылся. В настоящее время его разыскивает спецназ областного Управления Росгвардии.

Напомним, что происшествие произошло поздним вечером 16 мая в селе Липовка Пензенской области. Жертвами нападавшего стали бывшая жена, ее мать и родной брат. После совершения преступления злоумышленник скрылся в лесном массиве. Он до сих пор не найден и представляет опасность.

По данному факту региональный СК возбудил уголовное дело. Областная прокуратура выясняет законность нахождения у мужчины гладкоствольного ружья ИЖ-43Е.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму ревнивый украинец убил свою сожительницу. Он нанес женщине не менее 91 удара консервным ножом, из них около 15 — в голову.

россия убийство пенза расстрел преступление пензенская область
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Все новости / Происшествия / ФАН публикует фото мужчины, расстрелявшего семью из ружья в Пензенской области
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