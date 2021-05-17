ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 мая. Стала известна личность мужчины, напавшего с ножом на людей около железнодорожного вокзала.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, злоумышленником оказался 34-летний Александр К. Сейчас он находится в хирургической реанимации.

Накануне стало известно о вооруженном нападении в сквере у здания железнодорожного вокзала. Прибывшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник с ножом напал на троих людей. По предварительной информации, жертвами нападавшего стали бездомные, с которыми он выпивал.

Зарезавший собутыльников мужчина при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции. Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие, чтобы обезвредить агрессора, писал ФАН.