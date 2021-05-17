Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»

Москва, 17 мая. Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал работу своего преемника Марко Николича.

Юрий Семин поделился мнением о работе сербского специалиста Марко Николича в эфире телеканала «Матч ТВ». Титулованный тренер признался, что выбранная наставником «Локомотива» на матч еврокубкового турнира тактика вызвала у него чувство обеспокоенности, пишет RT.

«Как с «Зальцбургом» — важный матч, правильно? Ты выходишь в Лигу Европы, ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?» — заявил Семин.

В минувшем сезоне РПЛ «Локомотив» занял третье место. Кроме того, московская команда завоевала Кубок России по футболу. Николич возглавляет «Локомотив» с мая прошлого года.

Ранее стало известно, что матч Суперкубка России может пройти на стадионе в Калининграде. В нем сыграют «Локомотив» и петербургский «Зенит».