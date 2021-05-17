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17 мая 11:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:52
Общество
Британские СМИ неудачно попытались обвинить россиян в страданиях туризма Турции
11:51
Экономика
Продажи элитной недвижимости Москвы увеличились на 72%
11:50
Происшествия
Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге
11:50
Армия
В ЛНР заявили об участившихся провокациях со стороны ВСУ в Донбассе
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
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Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»

Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 17 мая. Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал работу своего преемника Марко Николича.

Юрий Семин поделился мнением о работе сербского специалиста Марко Николича в эфире телеканала «Матч ТВ». Титулованный тренер признался, что выбранная наставником «Локомотива» на матч еврокубкового турнира тактика вызвала у него чувство обеспокоенности, пишет RT.

«Как с «Зальцбургом» — важный матч, правильно? Ты выходишь в Лигу Европы, ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?» — заявил Семин.

В минувшем сезоне РПЛ «Локомотив» занял третье место. Кроме того, московская команда завоевала Кубок России по футболу. Николич возглавляет «Локомотив» с мая прошлого года.

Ранее стало известно, что матч Суперкубка России может пройти на стадионе в Калининграде. В нем сыграют «Локомотив» и петербургский «Зенит».

локомотив николич семин рпл
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