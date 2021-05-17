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17 мая 11:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:50
Происшествия
Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге
11:50
Армия
В ЛНР заявили об участившихся провокациях со стороны ВСУ в Донбассе
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
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11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
11:31
Происшествия
Девочка-подросток в Петербурге попала в больницу после ссоры с родителями
11:31
Происшествия
Брошенная сигарета могла стать причиной пожара в квартире на севере Петербурга
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Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей

Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
instagram.com  /  @manizha

Москва, 17 мая. Певица Манижа в этом году представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Композиция Russian Woman вызвала волну критики у российских слушателей.

Под видео с выступлением Манижи, которое опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса, можно найти большое количество восторженных отзывов от зарубежных слушателей. Они пришли в восторг от песни Russian Woman, а вот российские пользователи Сети раскритиковали артистку в первую очередь за невнятный смысл трека.

Сама Манижа считает, что такая реакция связана с засильем стереотипов в нашем обществе. По словам певицы, эта волна негатива вызвана «защитной реакцией на замечания». Однако она отметила, что во многом рада такому бурному отклику. Манижа считает, что ей удалось поднять много важных вопросов, которые требуют обсуждения.

«Моя песня нацелена именно на русских женщин, восприятие которых тоже очень сильно наполнено различными стереотипами. Европейское общество в настоящее время тоже смотрит на русскую женщину с позиции довольно странных предрассудков. И по этой причине в Европе все оказались очень удивлены: «Как это так? В смысле? Она просто берет и вот так поет про русских женщин? Ого!»»— объяснила участница Евровидения в интервью «Комсомольской правде».

По мнению Манижи, ее композиция будет еще долго вызывать сильный «дискомфорт» у российских слушателей. Она считает, что россиянам нужно дать время, чтобы они могли в полной мере осмыслить суть песни, сообщает «Культуромания».

Сейчас многие в Сети обсуждают шансы Манижи на победу в песенном смотре. Руководитель пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа» Антон Коробков-Землянский в комментарии ФАН дал свой прогноз о результатах певицы на конкурсе.

музыка евровидение певица Манижа
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