Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей

Москва, 17 мая. Певица Манижа в этом году представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Композиция Russian Woman вызвала волну критики у российских слушателей.

Под видео с выступлением Манижи, которое опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса, можно найти большое количество восторженных отзывов от зарубежных слушателей. Они пришли в восторг от песни Russian Woman, а вот российские пользователи Сети раскритиковали артистку в первую очередь за невнятный смысл трека.

Сама Манижа считает, что такая реакция связана с засильем стереотипов в нашем обществе. По словам певицы, эта волна негатива вызвана «защитной реакцией на замечания». Однако она отметила, что во многом рада такому бурному отклику. Манижа считает, что ей удалось поднять много важных вопросов, которые требуют обсуждения.

«Моя песня нацелена именно на русских женщин, восприятие которых тоже очень сильно наполнено различными стереотипами. Европейское общество в настоящее время тоже смотрит на русскую женщину с позиции довольно странных предрассудков. И по этой причине в Европе все оказались очень удивлены: «Как это так? В смысле? Она просто берет и вот так поет про русских женщин? Ого!»»— объяснила участница Евровидения в интервью «Комсомольской правде».

По мнению Манижи, ее композиция будет еще долго вызывать сильный «дискомфорт» у российских слушателей. Она считает, что россиянам нужно дать время, чтобы они могли в полной мере осмыслить суть песни, сообщает «Культуромания».

Сейчас многие в Сети обсуждают шансы Манижи на победу в песенном смотре. Руководитель пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа» Антон Коробков-Землянский в комментарии ФАН дал свой прогноз о результатах певицы на конкурсе.