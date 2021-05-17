Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем

Екатеринбург, 17 мая. Надворные постройки загорелись в селе Логиново в Свердловской области. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.
Как сообщили в МЧС, из-за пожара были эвакуированы 14 человек. Из них шесть человек оказались в безопасной зоне только после помощи спасателей.
Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня на жилые дома. Пожар локализован. С ним боролись 18 человек и восемь единиц специальной техники.
Пожар разгорелся на двух балконах в доме №22б на Большой Академической улице в Москве. Как сообщили очевидцы, пламя вырвалось наружу, писал сайт 360tv.ru.