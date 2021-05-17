Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице

Прага, 17 мая. Министр юстиции Чехии Мария Бенешева заверила, что не обладает информацией о существовании нескольких версий в расследовании причин инцидента во Врбетице.

Ранее президент Чехии Милош Земан со ссылкой на Бенешеву заявил, что подрыв склада боеприпасов во Врбетице мог быть попыткой скрыть нехватку оружия. Об этом сообщила НСН.

Бенешева в беседе с журналистами местного издания сказала, что не располагает информацией о нескольких версиях, кроме той, которая предполагает мнимое вмешательство российской стороны.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Чехии Павел Земан решил покинуть пост. Отставка оказалась неожиданностью для многих высокопоставленных лиц страны.