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17 мая 11:53
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новостей
11:53
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь музыканта Леонида Борткевича может вступить в борьбу за его наследство
11:52
Общество
Сотрудники МЧС спасли на Иртыше жителя Омска, выпавшего из лодки
11:52
Общество
Британские СМИ неудачно попытались обвинить россиян в страданиях туризма Турции
11:51
Экономика
Продажи элитной недвижимости Москвы увеличились на 72%
11:50
Происшествия
Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге
11:50
Армия
В ЛНР заявили об участившихся провокациях со стороны ВСУ в Донбассе
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
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Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице

Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
wikipedia.org  /  David Sedlecký/CC BY-SA 4.0

Прага, 17 мая. Министр юстиции Чехии Мария Бенешева заверила, что не обладает информацией о существовании нескольких версий в расследовании причин инцидента во Врбетице.

Ранее президент Чехии Милош Земан со ссылкой на Бенешеву заявил, что подрыв склада боеприпасов во Врбетице мог быть попыткой скрыть нехватку оружия. Об этом сообщила НСН.

Бенешева в беседе с журналистами местного издания сказала, что не располагает информацией о нескольких версиях, кроме той, которая предполагает мнимое вмешательство российской стороны.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Чехии Павел Земан решил покинуть пост. Отставка оказалась неожиданностью для многих высокопоставленных лиц страны.

чехия земан врбетице
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