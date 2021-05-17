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17 мая 11:53
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новостей
11:53
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь музыканта Леонида Борткевича может вступить в борьбу за его наследство
11:52
Общество
Сотрудники МЧС спасли на Иртыше жителя Омска, выпавшего из лодки
11:52
Общество
Британские СМИ неудачно попытались обвинить россиян в страданиях туризма Турции
11:51
Экономика
Продажи элитной недвижимости Москвы увеличились на 72%
11:50
Происшествия
Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге
11:50
Армия
В ЛНР заявили об участившихся провокациях со стороны ВСУ в Донбассе
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
Все новости

Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ

  /   Обновлено: 17 мая 2021 11:48
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
Global Look Press  /  Mahmoud Khattab / Keystone Press Agency

Москва, 17 мая. Удары Израиля по территории сектора Газа, в том числе по объектам СМИ, должны быть рассмотрены в международном суде, считает посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

Как передает РИА Новости, Палестина готовит обращение в международный суд, по которому намерена добиваться ответа Израиля за авиаудары. Прежде международная неправительственная организация «Репортеры без границ» обвинила Израиль в совершении военных преступлений во время нанесения целенаправленных ударов по объектам СМИ в секторе Газа.

«Да, мы будем поднимать этот вопрос в Международном уголовном суде. Мы будем поднимать этот вопрос и другие, потому что атаки Израиля на сектор Газа — преступление», — указал Нофаль.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что Российская Федерация осуждает использование силы против мирных граждан в Израиле и Палестине.

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Все новости / Армия / Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
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