Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ

Москва, 17 мая. Удары Израиля по территории сектора Газа, в том числе по объектам СМИ, должны быть рассмотрены в международном суде, считает посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

Как передает РИА Новости, Палестина готовит обращение в международный суд, по которому намерена добиваться ответа Израиля за авиаудары. Прежде международная неправительственная организация «Репортеры без границ» обвинила Израиль в совершении военных преступлений во время нанесения целенаправленных ударов по объектам СМИ в секторе Газа.

«Да, мы будем поднимать этот вопрос в Международном уголовном суде. Мы будем поднимать этот вопрос и другие, потому что атаки Израиля на сектор Газа — преступление», — указал Нофаль.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что Российская Федерация осуждает использование силы против мирных граждан в Израиле и Палестине.